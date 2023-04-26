رابح صقر يجدد عقده مع روتانا على هامش حفل الرياض

جدد الفنان رابح صقر، تعاقده مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على هامش حفله الغنائي ليلة أمس الثلاثاء 26 أبريل، في العاصمة السعودية الرياض.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي على تويتر- صورا من المؤتمر الصحفي الذي عقد قبيل الحفل، وظهر فيها رابح صقر مع الرئيس التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي، وهما يوقعان العقود.

حفل رابح صقر في الرياض

أحيا الفنان رابح صقر، حفلا غنائيا ساهرا له، ليلة أمس الثلاثاء، 26 أبريل، خامس ليالي جلسات عيد الفطر المبارك، بالمملكة العربية السعودية، وتحديدا في العاصمة، الرياض.

وقدم رابح صقر لجمهور حفله في الرياض، باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، التي أطربت الحضور على أوتار العود، من بينها: (الإنسان، قيام، معكازي، خلاص، غربة زمن، غرام أطفال).

ألبوم رابح صقر

تخطى الفنان رابح صقر حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة، بأول 3 أغاني من ألبومه الجديد، بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهم: (أغنية أنا ودي، أغنية أنا وحدي، وأغنية معكازي).

وجاءت تعاونات رابح صقر في أغانيه الـ 3 الجديدة، كما يلي: أغنية أنا ودّي من ‏كلمات: ضي، ‏ألحان: ياسر وعلي، ‬⁩‏توزيع: ⁧‫فادي بدر‬⁩، ‏وتريات: المايسترو هاني فرحات‬⁩؛ ‏أغنية معكازي من ‏كلمات: ⁧‫سعد بن جدلان‬⁩، ‏ألحان: ياسر بوعلي، ‏توزيع: خالد عز؛ ‏أغنية أنا وحدي من ‏كلمات: شموخ العقلا "العالية"، ‬⁩‏ألحان: سهم، ‬⁩‏توزيع: عمر الصباغ. ‬⁩

أحدث ألبوم لـ رابح صقر

طرح الفنان السعودي رابح صقر، أغنيتين جديدتين له يوم 10 أكتوبر 2022، وهما «عساك بخير» و«حضرة جنابك».

أما أغنية حضرة جنابك، فحصدت 2 مليون مشاهدة، وهي من كلمات واحد، وألحان عبدالله خضران.

أغنية مثل ما تحب، للفنان رابح صقر، من كلمات: محمد الغرير، الحان: عزوف، توزيع: مروان، وتريات: هاني فرحات، ايقاع: هاني الدوسري، كورال: مجموعه الشرقية، جيتار: روكيت، ناي: أحمد خيري، قانون: شريف كامل، مكس وماستر: جاسم محمد.

أغاني رابح صقر

حقق الفنان رابح صقر، 4 ملايين مشاهدة، بأغنيتيه الجديدتين «والله ما تسوى، مرات»، بعد مرور 11 يوما على طرح الأغنيتين عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحصدت أغنية مرات لـ رابح صقر، 2 مليون و100 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب، لتنال الرصيد الأكبر من إعجاب الجمهور، والأغنية من كلمات: ود، ألحان: عزوف، توزيع:مروان، وتريات: هاني فرحات، ايقاع: هاني الدوسري، مكس وماستر: جاسم محمد.

أغنية واجد

من جهة أخرى، تصدر الفنان السعودي رابح صقر ، قائمة البحث (تريند) على موقع الفيديوهات يوتيوب، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم واجد، من ألبومه الجديد، وذلك بعد ساعات من طرحها مساء الثلاثاء 1 فبراير.

أغنية واجد لـ رابح صقر، هي أولى أغاني ألبومه الجديد «الصقر 22»، وهي من كلمات : الأمير سعود بن عبدالله، ألحان : سهم، توزيع : بشار سلطان، توزيع وتريات : هاني فرحات، ايقاعات : أحمد العنوه، ناي : أحمد خيري، قانون : شریف کامل، جيتارات : روكيت، تسجيل : م/ محمد حمدي، مكس وماستر: م/ جاسم محمد.

ألبومات رابح صقر

طرح الفنان رابح صقر، ألبوم «مرحبا» في بداية العام الماضي 2021، وضم الألبوم 24 أغنية، والأغنية الرئيسية للألبوم، من كلمات الشاعر واحد، ومن ألحان سهم، وتوزيع مدحت خميس.

وتعاون رابح صقر، في الألبوم مع المستشار تركي آل الشيخ في خمس أغاني، ومجموعة مميّزة من الشعراء منهم: واحد وقوس وعبدالله بو راس، وغيرهم الكثير من أهم الشعراء، بالإضافة لتعاونه مع شعراء شباب في أول ظهور لهم ، مشدّدا إلى أنه يهمه في اختياراته التعاون مع النصّ وليس الاسم، فالمهم عنده أن يكون النصّ جديدا ومميّزا.

كما تعاون رابح صقر، في ألبومه الجديد على صعيد الكلمات مع المستشار تركي آل الشيخ في خمس أغان مميزة ذات كلمات معبّرة وقويّة مليئة بالأحاسيس، مشيرًا أنه كان قد كشف مؤخرًا عن أغنية جديدة من الألبوم حملت اسم "لبيه والله يا الرياض" التي كتبها المستشار تركي آل الشيخ ولحنّها رابح لنفسه.

رابح صقر - سالم الهندي

رابح صقر - سالم الهندي

رابح صقر - سالم الهندي