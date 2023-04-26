لم ينسجم حتى الآن.. شوبير يطالب لاعبي الأهلي بمساعدة كريستو

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن سر معاناة التونسي محمد الضوي كريستو نجم الأهلي داخل الفريق.

وأكد شوبير، في تصريحات عبر أثير أون سبورت اف ام ، أن كريستو لم ينسجم مع الفريق حتي الآن ، خاصة وأنه لاعب صغير السن ولا يمتلك من الخبرات ما يؤهله الانسجام سريعا في الفريق .

وأضاف شوبير، أن كريستو مازال بحاجة لمزيد من الوقت حتي ينسجم مع الفريق ويتمكن من المشاركة بشكل طبيعي.

ووجه رسالة للاعبي الفريق الكبار بصورة مساعدة كريستو علي الانسجام، مشددا أن هذا هو دور اللاعبين الكبار داخل الفريق .