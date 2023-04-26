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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: القيادة المصرية تتسم بصورة كبيرة من ضبط النفس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن القيادة السياسية المصرية تتمتع بدرجة كبيرة في ضبط النفس، وإدارة المؤسسات وتواجد خلية للتعامل مع الأزمات وضعت تنسيقات عالية جدا لإجلاء الجنود والمصريين رغم أن الأمور كانت معقدة جدا، من خلال عقل حكيم وأدوات قوة تحرك بها بمرونة ودقة اختيار التوقيت

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن  مصر تدير عودة المصريين من السودان بعبقرية، من خلال كافة مؤسساتها التى تستحق التحية والتقدير، معلقا: "مصر تعطي دروسا في كيفية التعامل مع أبنائها" ؛ مضيفا أن المصري هو رقم واحد سواء داخل مصر أو خارجها .

وأشار إلى أن الدولة المصرية تتعامل بسرعة في الأزمات وبقوة وحكمة، كما حدث في أزمة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية وعودة أيضاً الطلاب من أوكرنيا، مؤكدا أن مصر أمانة وقوية.

الدولة المصرية القيادة السياسية أزمة كورونا السودان مصر

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