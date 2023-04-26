علي الحجار على المسرح الكبير بالأوبرا أول مايو

يحيي المطرب علي الحجار حفلا في الثامنة مساء الخميس 4 مايو على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة فرقتة الموسيقية.

ويقدم الحجار مجموعة متنوعة من أشهر أعماله منها بوابة الحلواني، الزين والزينة، على قد ما حبينا، عارفة، الليل وآخره، مكتوبالي زي الهوي، بطلة حكايتي، تيجيش نعيش، العروسة، لما الشتا، إضحك لوجه الله، بالإضافة إلى باقة من أحدث أعماله منها يا قمر يا بعيد وتتر مسلسل جزيرة غمام.



شروط حضور حفلات المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية - تفتح الأبواب في تمام الساعة 7 مساء.

- الالتزام بالزي الرسمي (البدلة الكاملة).

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.