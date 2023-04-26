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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في الذكرى 41 لعيد تحرير سيناء.. شباب ورياضة الشرقية تنظم احتفالية بأبوكبير

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن ذكري تحرير أرض سيناء والتي جسدت إرادة خير أجناد الأرض الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل استرداد جزء غالي وثمين من أرض الوطن تعد ملحمة وطنية رائعة جسدت أروع معاني البطولة والتضحيات لأبطالنا من رجال القوات المسلحة ومصدر فخر للأمة المصرية وعلامة فارقة في التاريخ المصري تتعلم منه الأجيال القادمة.

 

أشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وتشجيعهم علي ممارسه مختلف الالعاب الرياضية والمشاركة في المسابقات الفنية والثقافية لبث روح المنافسة الشريفة بينهم وصقل مهاراتهم ليصبحوا افراد نافعين في المجتمع.

 

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة الي أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بتنظيم احتفالية بمركز شباب مدينة أبو كبير احتفالا بالذكري الـ 41 لعيد تحرير سيناء وامتناناً وعرفاناً بما قدمه ابطال قواتنا المسلحة من أجل إعلاء كلمة الحق مضحين في سبيل ذلك بأرواحهم ودمائهم الطاهرة في أروع صور العطاء في سبيل الله والوطن.

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أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الإحتفالية بدأت بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية اعقبها اقامة مسابقة ثقافية وعلمية بين الحاضرين وتوزيع جوائز علي الفائزين وكذلك تقديم فقرات غنائية بقيادة المايسترو محمد السيد تضمنت اغاني وطنية وشبابية نالت استحسان الجميع ، لافتاً إلى أن الاحتفالية اختتمت بتكريم عدد من الأعضاء الايتام بمركز الشباب لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم ورسم البسمة والسعادة علي وجوههم .

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