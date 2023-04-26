الحاصلة على capo circeo: الجائزة تمنح للشخصيات المؤثرة

قالت الدكتورة فاطمة عاشور، أستاذ الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة ؛ إن جائزة capo circeo تُمنح للشخصيات المؤثرة وتعاونها مع الشعوب الأخرى وتبادل الثقافات في البحر المتوسط وأوروبا، لذلك يتم اختيار سياسيين وفنانين ورياضيين وغيرهم من الفئات المختلفة مثل الدكتور زاهي حواس الذي حصل عليها من قبل، موضحة أنها أول سيدة مصرية تحصل على هذه الجائزة.

وأشارت فاطمة عاشورخلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء إلى أنها حصلت على جائزة capo circeo الأوروبية في مجال البحث العلمي بالبيئة والطاقة فضلا عن تمكين المرأة، متابعة أنها كانت رئيسة تجمع كليات الهندسة في البحر المتوسط لذلك كان هناك تعاون علمي على نشر الأبحاث في مجالات دولية ؛ مشيرة إلى أنه يتم إعطاء جائزة capo circeo الأوروبية للشخص على مجمل أعماله وإسهاماته المستمرة وتعايشه مع الشعوب الأخرى من جنوب وشمال البحر المتوسط، وتعامله مع الثقافات الأخرى، وبالتالي نقل تلك الخبرات للشباب في مختلف الدول.

وتابعت أنها حصلت على جائزة capo circeo الأوروبية نظير إسهاماتها في المشروعات العلمية، متابعة ان ابنتها سافرت إيطاليا وتسلمت الجائزة بالنيابة عنها بسبب صعوبة سفرها في تلك الفترة إذ أنها كان لديها التزامات في كلية الهندسة جامعة القاهرة.