عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس: انتظام سير الدراسة بجميع الكليات اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عودة انتظام الدراسة بجميع كليات الجامعة ، وذلك بعد انتهاء الإجازة الرسمية التي كانت قررتها الدولة احتفالا بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

 

وبدأت كليات الجامعة متابعة المحاضرات وفقاً للجداول الموضوعة و المعلنة مسبقاً بكل كلية.

txt

التعليم العالي تعلن تفاصيل التقديم بالدورات المتخصصة في إحدى جامعات روما

txt

تربية رياضية بنات حلوان تنظم ملتقى الخريجات 6 مايو

وكان الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات جامعة عين شمس وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتوفير العدد اللازم من الطواقم الطبية حيث تم وضع جدول للمرور مع جداول احتياطية للحضور في حالة الطوارئ. وأكد على توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر.
 

جدير بالذكر، أن مستشفيات جامعة عين شمس هى أولى المستشفيات الجامعية التى تحصل على اعتماد جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات GAHAR، وذلك لضمان أمن وسلامة المريض (Patient safety) - المستوى الأول للاعتماد NSR لمسشتفى أمراض وجراحات القلب والصدر وجارِ استكمال مراحل الاعتماد، وأيضًا اعتماد باقي مستشفيات جامعة عين شمس، وأيضًا اعتماد وحدة رعاية الأوعية الدماغية؛ كأول مركز فى الشرق الأوسط يتم اعتماده من هيئة الاعتماد الألمانية لرعايات الأوعية الدماغية.
 

المستشفيات الجامعية رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس المستلزمات الطبية الإجراءات الاحترازية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى فائدة على شهادات الادخار في جميع البنوك

بعد تخطيه 40 ألف جنيه| تراجع قوي يضرب أسعار الحديد عالميًا وهذا ثمن الطن

14 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس اليوم

الساعات الأولى لعودة البنوك| أعلى عائد لشهادات الادخار في مصر.. التفاصيل وكيفية الشراء

نقدم الساعة الخميس بالليل ولا الجمعة؟| موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

حيلة الفياجرا.. اعترافات طالبة القاهرة: قتلته ونمت جنب جثته بقميص النوم

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2023

بـ123 مليون دولار.. السعودية تمول مشروعا فريدا من نوعه في مصر

موضوعات متعلقة

التعليم العالي تعلن تفاصيل التقديم بالدورات المتخصصة في إحدى جامعات روما

تربية رياضية بنات حلوان تنظم ملتقى الخريجات 6 مايو

وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية تقدم خدمات صحية لملايين المواطنين

التعليم العالي: جامعة عين شمس مقرا رئيسيا لمكتب التنسيق 2023

تعيين عبير الشاطر مشرفًا عامًا لبنك المعرفة المصري.. والشرقاوي أمينًا عامًا له

للمساعدة على التركيز والمذاكرة.. «القومي للبحوث» يوضح أفضل الأطعمة خلال فترة الامتحانات

غدا.. انطلاق مهرجان طلاب الجامعات سيناء أولا في العريش

جامعة برج العرب التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية العلوم والنقل البحري

ترشيحاتنا

تحول مفاجئ| الأرصاد: أمطار وانخفاض بالحرارة في هذا الموعد.. وتُحذر: متخففوش الملابس

لتجنب الوقوع في فخ النصب.. نصائح مهمة قبل شراء السيارات المستعملة|فيديو

لـ موظفي القطاع الخاص.. 10 محظورات في قانون العمل الجديد

اتصال نادر بزعيم الصين.. رئيس أوكرانيا يطلب شي هاتفيًا.. فماذا قال له؟

الزمالك يدخل في مفاوضات قوية لضم لاعب تونسي لكرة اليد

لم نعرقل الصفقة.. بيان عاجل من روسيا بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتعديل بسيط.. يارا تبرز أناقتها في أحدث ظهور لها بأبو ظبي

بـ بلوزة شفافة|شاهد.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري

فلوسه هترجعله هترجعله| التفاصيل الكاملة لواقعة النصب على هاني شاكر في البحرين

بعد صورهما على الشاطئ.. نادين نجيم ترقص وتدخن الشيشة مع خطيبها

فيديو

ماتت على يده.. قصة رنا ضحية طبيب نساء وتوليد شهير| فيديو جراف

آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا

14 درجة.. انخفاض شديد في الحرارة وتحذير من طقس اليوم

هل تغيرت النهاية؟.. ماجد المصري يكشف مفاجأة عن مسلسل جعفر العمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ