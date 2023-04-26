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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خوان كارلوس يعلن عن تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

صدى البلد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة،  في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحى .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغنى - محمود حمدي "الونش" - حاتم سكر .

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي - محمود عبد الرازق " شيكابالا"

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وعمر جابر ومحمد طارق و حسام عبد المجيد وسيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا و سيف جعفر وناصر منسي وسامسون أكينولا.

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