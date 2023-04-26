هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه، لمواجهة ضيفه أرسنال في قمة الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: مانويل أكانجي - جون ستونز - روبين دياز - كايل والكر

خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين

خط الهجوم: برناردو سيلفا - جاك جيريليش - إيرلينج هالاند

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

أرسنال يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة، يليه مانشستر سيتي برصيد 70 نقطة.