عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي

صدى البلد

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه، لمواجهة ضيفه أرسنال في قمة الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: مانويل أكانجي - جون ستونز - روبين دياز - كايل والكر

خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين

خط الهجوم: برناردو سيلفا - جاك جيريليش - إيرلينج هالاند

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

أرسنال يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة، يليه مانشستر سيتي برصيد 70 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى فائدة على شهادات الادخار في جميع البنوك

نقدم الساعة الخميس بالليل ولا الجمعة؟| موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

بعد تخطيه 40 ألف جنيه| تراجع قوي يضرب أسعار الحديد عالميًا وهذا ثمن الطن

حيلة الفياجرا.. اعترافات طالبة القاهرة: قتلته ونمت جنب جثته بقميص النوم

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري بعد رفع الفائدة

مقابل أليو ديانج.. انتقال نجم نادي تركي إلى صفوف الأهلي

تقليل عدد أسئلة الاختيار من متعدد بـ امتحانات الثانوية العامة لتوفير وقت للمراجعة

ضياع فرصة مهمة لـ الأهلي قبل مواجهة الرجاء في المغرب

ترشيحاتنا

جيسوس يقود تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

قبل المباراة .. نادي الزمالك يعلن عن تشكيله أمام سيراميكا كليوباترا

تريند الخيانة الأعلى عالميًا| ما قصة الحسناء نسليهان أتاجول وزوجها قادير دوجلو

أوقفوا إطلاق النار بشكل فوري..نداء عاجل من الأمم المتحدة بشأن السودان

بعد انتهاء إجازة العيد | مواعيد خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هو المسن الذي ظهر في المسجد النبوي ليلة 27 رمضان؟|صور

الموضوع جد ومينفعش يتأجل .. في هذه الحالات الصداع يكشف مشكلة خطيرة

طباخ شهير ينتقد أكل الشيف بوراك | بيعمل شو بس

لماذا تسمى الغدة الصنوبرية بـ العين الثالثة؟

فيديو

نقدم الساعة يوم إيه .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي

زيادة في وزنها.. شيرين عبد الوهاب تكشف سر غيابها عن الساحة الفنية|فيديوجراف

تريند الأرقام من901 إلى 926 يجتاح منصات التواصل.. ما علاقة حمادة هلال؟|فيديوجراف

بركان البحر المتوسط يهدد العالم.. تطورات جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ