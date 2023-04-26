أوقفوا إطلاق النار بشكل فوري..نداء عاجل من الأمم المتحدة بشأن السودان

أفاد مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان في نبأ عاجل أنه يجب على الطرفين وضع حد للصراع بشكل فوري.

وقال المبعوث الأممي إلى السودان: أدعو الجيش والدعم السريع إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.

وكان قد قال المتحدث باسم الجيش السودانى العميد نبيل عبدالله، إن العملية ضد ميليشيات الدعم السريع المتمردة، تسير ببطء لحماية أرواح السكان.

وأضاف خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، لدينا حق الرد إذا لم تلتزم ميليشا الدعم السريع بالهدنة، وهي الآن تمارس خروقات كبيرة في مناطق سكنية".

وحذر المواطنين من الانخداع بمجموعات من الميليشيات ترتدي زي الجيش السوداني، موضحا أن الميليشيا الآن تعاني من مشاكل في التسليح والعربات، وتحاول بث الشائعات لتحقيق أي مكاسب.



