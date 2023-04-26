احمي نفسك من مشاكل البشرة في الصيف.. 13 حيلة مختلفة

تعاني الفتيات من ظهور أنواع عديدة من مشاكل البشرة فى الصيف مثل الجفاف والاسمرار وخطوط التعبيرية وحب الشباب وغيرها الكثير.

ووفقا لموقع pharmeasy نعرض لكم أهم الطرق التى تساعد فى الوقاية من مشاكل البشرة فى الصيف.

جل الصبار

يعمل الصبار كعامل مهدئ ، لذلك فهو يشفي ويصلح خلايا الجلد التي تضررت من التعرض المفرط للشمس و يمكنك إضافة عصير الصبار إلى روتينك الصباحي للحصول على الترطيب الكافي.

غذاء غني بالفيتامينات

أضف فيتامينات C و E إلى نظامك الغذائي ، مثل البطيخ والخيار والجزر وتساعد مضادات الأكسدة هذه على إصلاح البشرة وحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

التشبع بالماء

يمكن أن تسبب درجات الحرارة المرتفعة التهابًا داخليًا يمكن أن يؤدي إلى الدوار وحافظ على رطوبة جسمك باستخدام لترين من الماء على الأقل يوميًا وتجنب شرب الكحول لأنه قد تسبب الجفاف.

الجلسرين

ضعي طبقة رقيقة من الجلسرين على وجهك قبل النوم كل يوم ونظف في الصباح حيث يصلح الجلسرين خلايا الجلد التالفة ويعالج مشاكل البشرة ويحافظ على ترطيب وجهك طوال اليوم.

احم شفتيك

تشع أشعة الشمس الحارقة في الصيف أشعة فوق بنفسجية ضارة وتضر بأنسجة الشفاه الحساسة وللحفاظ على شفاهك تبدو منتعشة ومنتعشة ، ضعي مرطب شفاه غني مع عامل حماية من الشمس 15 أو أعلى واستمري في وضعه كل يوم.

زيت جوز الهند

ضعيه على المناطق التي تعاني من مشاكل مثل اليدين والبشرة والمفاصل ، افركي الجلد أو أضيفي بضع ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند إلى حمامك حيث يترك بشرتك ناعمة بشكل لا يصدق.

جففي برفق

المنشفة تمتص جيدًا وتكون ناعمة على بشرتك ولكن تطبيقها على بشرتك بقوة يمكن أن يجففها و سخنيه بعد الاستحمام واتركيه يبرد قليلاً ثم ضع المرهم أو الكريم.

استخدم الصابون المناسب

يمكن للصابون العطري أن يهيج بشرتك ويجردها من زيوتها الطبيعية ويسبب الجفاف وبدلًا من ذلك استخدم الصابون الطبيعي أو جل الاستحمام.

استخدمى البخار لكن ليس في الحمامات الساخنة

خذ البخار مرة واحدة في الأسبوع وسوف يساعدك على فتح مسامك لأن بشرتك تجمع المزيد من الأوساخ والزيوت خلال فصل الصيف وتجنب التعرض للأمطار الساخنة في الشمس لأنها ستجفف بشرتك أكثر وتساعد فى علاج مشاكل البشرة فى الصيف.

لذلك ينصح باستخدام الماء البارد أثناء الاستحمام ، فهو يساعد بشرتك على التهدئة ويمنع ظهور حب الشباب وخذ تدليكًا بزيت اللوز قبل الاستحمام ويساعد زيت اللوز بشرتك على الاحتفاظ بالماء وتبدو نظيفة ورطبة.

استخدم واقي الشمس

استخدم واقي الشمس بانتظام قبل مغادرة منزلك لأنه لا يحمي بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة فحسب ، بل يمنع بشرتك من الجفاف وتأكدى من شراء واقي من الشمس وفقًا لنوع بشرتك ، حيث قد يؤدي التثبيت غير الصحيح إلى مزيد من البهتان واستخدمى بخاخات واقية من الشمس على بشرتك وشعرك.

استخدمي ماسك الوجه للترطيب

المساكات الطبيعية تساعد فى الوقاية من مشاكل البشرة فى الصيف وأبرزها: الزبادي للوجه علاج بسيط للغاية ولكنه فعال ، حزمة الزبادي للوجه هي طريقة رائعة لعلاج بشرتك الجافة في الصيف حيث يحتفظ الزبادي بالرطوبة وينعم بشرتك بشكل طبيعي.

ببساطة امزجي ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقتين صغيرتين من اللبن وضعي هذا المزيج على وجهك بالتساوي واتركه يجف تمامًا قبل غسله بالماء، وقلل كالمعتاد، وكرر مرتين في الأسبوع لمدة شهر للحصول على بشرة ناعمة ونضرة ومشرقة.

التقشير ضروري

الجلد الجاف هو ببساطة خلايا الجلد الميتة التي لم تسقط ، فكلما زاد التراكم على سطح الجلد ، كلما أصبح وجهك أكثر جفافاً وهذا يمكن أن يؤدي إلى حكة الجلد الجاف وتوجد طرق عديدة لتقشير البشرة.

الحلاقة بأمان

إزالة الشعر دون ترطيب البشرة يمكن أن يسبب مشاكل عديدة فى البشرة لذا استخدم دائمًا جل أو كريم الإزالة ، وإذا لم يكن لديك أي منهما ، ففي أسوأ الحالات حتى الصابون أفضل من لا شيء.

قد تكون البشرة الجافة أكثر عرضة للإصابة بالعدوى ، لذا تأكد من استخدام شفرات حلاقة نظيفة ومعقمة بانتظام وتأكد من ترطيب الجلد الذي حلقته للتو بعد الانتهاء لتجنب أي بقع جلدية جافة.