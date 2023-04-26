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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تجارة القاهرة: امتحانات الفصل الدراسي الثاني حضوريا بالكلية

امتحانات
امتحانات

أعلن الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب البكالوريوس للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وقال الدكتور جمال شحاته ، إن كلية التجارة تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى 18 مايو القادم ، مؤكدا على أن الامتحانات ستكون حضوريا حسب الجدول المعلن للطلاب على الموقع الرسمى للكلية .

جامعة القاهرة 

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتورة منال المصري عميدة كلية الطب ورئيسة مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني، عن إحصائيات حالات وعمليات الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة والتي تم استقبالها وعلاجها أول أيام إجازة عيد الفطر، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.

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واستعرض التقرير الحالات والعمليات التي تم إجراؤها بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والرعايات المركزة وغرف العمليات بمستشفيات قصر العيني، حيث تم استقبال 1187 حالة مرضية، وإجراء 164 عملية جراحية وذلك بمستشفيات: طوارئ المنيل الجامعي وأقسامها، وطوارئ النساء والتوليد، والأطفال التخصصي.

وأشار التقرير إلى حالات الطوارئ التي استقبلتها أقسام الطوارئ بمستشفيات العلاج بأجر مثل مستشفى المنيل التخصصي، ومستشفى قصر العيني الفرنساوي، حيث تم استقبال 30 حالة طوارئ.

الدكتور محمد سامح

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