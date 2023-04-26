مانشستر سيتي يكتسح أرسنال برباعية في الدوري الإنجليزي

فاز مانشستر سيتي على ضيفه أرسنال بأربعة أهداف لهدف، في قمة الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي تقدم في النتيجة مبكرًا بهدف في الدقيقة السابعة عن طريق كيفن دي بروين من هجمة مرتدة بعد تمريرة رائعة من هالاند، ليسدد الكرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، في شباك أرسنال.

واستطاع جون ستونز تسجيل الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 45 بضربة رأسية من متابعة للركلة الحرة التي نفذها دي بروين من الجهة اليمنى.

دي بروين عاد ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 54.

روب هولدينج سجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 86، بتسديدة قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء.

وأحرز إيرلينج هالاند الهدف الرابع لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 95، منهيًا مهرجان الأهداف.

انتصار مانشستر سيتي رفع رصيدهم لـ 73 نقطة في المركز الثاني، مع تبقي مباراتين أزيد لهم، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 75 نقطة في الصدارة.

تشكيل أرسنال

وضم تشكيل أرسنال كلاً من:

وجاء تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: آيرون رامسديل

خط الدفاع: بين وايت - روب هولدينج - جابرييل - أولكسندر زينتشينكو

خط الوسط: توماس بارتي - جرانيت تشاكا - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - جابرييل جيسوس

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: مانويل أكانجي - جون ستونز - روبين دياز - كايل والكر

خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين

خط الهجوم: برناردو سيلفا - جاك جيريليش - إيرلينج هالاند