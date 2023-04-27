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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

موعد امتحانات نهاية العام بكليات جامعة الأزهر وأهم التعليمات للطلاب

امتحانات جامعة الأزهر
امتحانات جامعة الأزهر

تنطلق امتحانات جامعة الأزهر نهاية العام في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 ، وتتسابق كليات جامعة الأزهر على الانتهاء من استعدادات الامتحانات من خلال الانتهاء من شرح المقررات وتجهيز اللجان والمقرات الامتحانية.

ومن المقرر أن يؤدي 365 ألف طالب وطالبة امتحانات نهاية العام والفصل الدراسي الثاني ، في 3 يونيو 2023.

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تعليمات الامتحانات


ونبهت جامعة الأزهر، على جميع الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام بالضوابط الامتحانية الآتية:

1- التزام الطلاب بالحضور في الموعد المعلن من الكلية وفقًا لجداول الامتحانات التحريرية والشفهية والعملية ويحظر على الطلاب دخول اللجنة بعد موعد بدء الامتحان.
2- يُحظر اصطحاب التليفون المحمول، أو الساعات الذكية أو الكتب أو المذكرات أو أي شيء يثير شبهه في لجان الامتحان.
3- لا يُسمح للطلاب بالدخول إلى قاعة الامتحان إلا بموجب إبراز تحقيق الشخصية.
4- يمنع الطالب من الدخول إلى لجنة الامتحان بعد بداية الوقت, ومغادرتها إلا بعد مرور نصف الوقت.
5- تُعقد امتحانات الطلاب ذوي الهمم بالدور الأرضي, مع مراعاة وجود مسافات كافية بين أماكن الجلوس وممرات متسعة على الجوانب تسمح بالمرور بينهما.
6- تُعقد لجان الطلاب كرِيمِي البصر بالكليات النظرية، ويُشترط في المرافقين لهم ألا يكونوا من الحاصلين على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية العامة أو الثانوية الفنية (تجارية ــ صناعية ــ زراعية).
7- بالنسبة للمواد الممتحنة إلكترونيًا, يَحرص الطلاب على مراعاة خلو الورقة الامتحانية من الأخطاء والاختيارات المتكررة أو المتشابهة لضمان دقة النتائج.
8- تَقتصر لجان المستشفيات- شفى الله الجميع- على المستشفيات الجامعية، أو الحكومية لحالات الجراحة، أو الولادة أو الحوادث أو الإصابات المفاجـئة أو الأمراض المزمنة وتكون بموافقة مسبقة من عميد الكلية ورئيس عام الامتحان بها بعد استيفاء الإجراءات الطبية.
9- السماح للطلاب الذين لم يسددوا ما عليهم من مستحقات دراسية بأداء الامتحان, على أن يتم حجب إعلان نتائجهم لحين سداد ما عليهم من مستحقات.
10- يحق للطالب التقدم بتظلم لشئون الطلاب بعد مرور 14 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة.


توثيق امتحان القرآن

وأعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن تفاصيل وضوابط عقد امتحانات القرآن الكريم بالكليات.


وقال رئيس جامعة الأزهر، إنه سوف يتم امتحان القرآن الكريم في جميع الكليات عن طريق الكمبيوتر «اختبار موثق بالصوت والصورة».

وأشار إلى أن الاختبار سوف يكون في المقرر الخاص بكل كلية وكل فرقة دراسية، مؤكدًا  أن الأسئلة متدرجة لجميع الطلاب والطالبات من خلال بنك أسئلة تم إعداده وتجهيزه من خلال أساتذة الجامعة الأكفاء في الكليات الشرعية.

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