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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مجلس جامعة الأزهر يشكل لجنة للاستغناء عن شهادات التخرج المؤقتة

خريجات الأزهر
خريجات الأزهر

قرر مجلس جامعة الأزهر ، تشكيل لجنة لدراسة طلب كثير من كليات الجامعة بشأن الاستغناء عن شهادات التخرج المؤقتة لعدم حاجة الكليات إليها منذ بدء استخراج الشهادات المميكنة.

 

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وطلبت الكثير من كليات جامعة الأزهر، الاستغناء عن الشهادات المؤقتة، نظرا لشغل هذه الشهادات لحيز بمخازن الكليات وتعرضها للهلك مع مرور الوقت علاوة على أنها غير مسقطة من عهدة أمناء المخازن.

وأكدت الكليات في طلبها، أن هذه الشهادات ذات قيمة مالية ولا يتم استخدامها ولم يتم اتخاذ قرار بشأنها من اللجنة الدائمة للمحفوظات بالجامعة لعدم الاختصاص.

 

توثيق الامتحان الشفهي
 

ناقش مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، آلية توثيق الامتحان الشفهي للقرآن الكريم إلكترونيًّا من خلال برنامج توثيق إلكتروني بالصوت والصورة؛ بحيث يقوم البرنامج الإلكتروني بطرح الأسئلة وتسجيل الدرجات للطالب الممتحن.

وقام وفد من قطاع المعاهد الأزهرية بعرض تجربة استرشادية للنظام المقترح، وتكون الوفد من: فايز نصر الدين محمد، مدير عام الكمبيوتر التعليمي، والشيخ حسين عبد الحفيظ الدويني، والشيخ عبد العال أحمد، من الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، وأحمد جبر، مبرمج بقطاع المعاهد، ومحمد شعبان، مصمم جرافيك بقطاع المعاهد الأزهرية.

جامعة الأزهر مجلس جامعة الأزهر شهادات التخرج الشهادات المميكنة

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