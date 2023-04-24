أرض مباركة.. جامعة الأزهر تهنئ القيادة السياسية بذكرى تحرير سيناء

تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولوزير الدفاع، ولجموع الشعب المصري؛ بمناسبة ذكرى تحرير سيناء واسترداد الأراضي المباركة التي كرمها المولى -عز وجل- بذكرها في القرآن الكريم.

وقال بيان المركز الإعلامي للجامعة: إن سيناء لها مكانة كبيرة في قلوب المصريين؛ فقد باركها الله، وتجلى عليها، وشرفها بالذكر في القرآن.

تهنئة الإمام الأكبر بذكرى تحرير سيناء

كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة؛ قيادةً وضباطًا وجنودًا، والشعب المصري؛ بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

ويؤكِّد الأزهر أن ذكرى تحرير سيناء ذكرى عزيزة على نفوس المصريين، فقد خلدت ملحمة تاريخية للعزة والكرامة والحفاظ على كل شبر من وطننا الغالي، وعدم التَّفريط في أي جزء من ترابه، وأن المصريين لن ينسوا ما قدَّمه جنودنا البواسل من التضحية بالغالي والنفيس؛ فداءً لتراب هذا الوطن.

وبهذه المناسبة يدعو الأزهر شباب مصر إلى استلهام روح البطولة والوفاء، والعمل والاجتهاد لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن وصناعة نهضته، داعيًا المولى -عز وجل- أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء‎.‎‏