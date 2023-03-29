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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جامعة الأزهر تكرم فرماوي وخطاب لفوزهما بالمراكز الأولى في المسابقة العالمية للقرآن

مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر

كرم مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات؛ الدكتور ماهر محمد عبد النبي فرماوي، المدرس بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم فرع حفظ القرآن الكريم كاملًا مع الصوت الحسن.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

كما كرم المجلس الدكتور حمادة محمد السيد خطاب، المدرس بقسم القراءات وعلومها بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر بطنطا، الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم فرع القراءات السبع.

وأشاد مجلس جامعة الأزهر بهذه النماذج المتميزة من أبناء جامعة الأزهر، ووجه المجلس التهنئة إلى كلياتهما برئاسة الدكتور عبد الفتاح خضر، عميد كلية القرآن الكريم بطنطا، والدكتور خالد سعيد، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، مؤكدًا على أن هذه النماذج هي امتداد لعلماء الأزهر الشريف كعبة العلم وقبلة العلماء.

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1083 عاما على تأسيس الجامع الأزهر

كما قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وجميع أعضاء مجلس الجامعة؛ التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى القوات المسلحة الباسلة؛ بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وقدم المجلس التهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين؛ بمناسبة مرور 1083 عاما على تأسيس الجامع الأزهر الذي يوافق اليوم الأربعاء، والذي يوافق أيضا افتتاح كليات جامعة الأزهر الأصيلة: (أصول الدين - اللغة العربية - الشريعة الإسلامية) وذلك يوم 29 مارس 1933م، مشيدين بجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال 13 عامًا من العطاء بلا حدود في خدمة الإسلام والمسلمين على مستوى العالم، والتهنئة موصولة إلى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

وأشاد مجلس جامعة الأزهر بجهود مؤسسة الأزهر الشريف في إتاحة وتوفير (٤٠٠٠) وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، مثمنين أيضا جهود الأزهر الشريف لتوفير (١٥٠٠) وجبة إفطار يوميًّا لطلاب وطالبات جامعة الأزهر المصريين من غير المقيمين في المدينة الجامعية.

وقدم مجلس جامعة الأزهر التهنئة بفوز الجامعة بجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة «المركز الثالث» بإشراف الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، كما قدم المجلس التهنئة إلى جميع فريق العمل.

كما قدم مجلس الجامعة التهنئة إلى محمد عبد الخالق، بتكليفه أمينًا عامًّا لجامعة الأزهر، كما قدم التهنئة إلى أشرف علي؛ لتكليفه أمينًا عامًّا مساعدًا لجامعة الأزهر.

وثمن مجلس الجامعة جهود كلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور عادل الغريب، عميد الكلية، ولجنة الدراسات العليا بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، في الموافقة على مناقشة الباحث محمود وهبة، المدرس المساعد بكلية التجارة، لرسالة الدكتوراه في مقر تلقى علاجه بمستشفى المقاولون العرب، وهذا القرار يعكس لفتة إنسانية من جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، مثمنين توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتحمل نفقات علاجه كاملة.

وقدم مجلس جامعة الأزهر خالص العزاء والمواساة إلى الدكتور السيد سلام، عميد كلية اللغة العربية بالمنوفية، في وفاة المغفور لها -بإذن الله تعالى- السيدة حرمه، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

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