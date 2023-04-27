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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالية كبرى في شرم الشيخ بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء.. صور

فودة أثناء دخول المسرح
فودة أثناء دخول المسرح

أقامت محافظة جنوب سيناء، احتفالية كبرى بالمسرح الروماني بمدينة شرم الشيخ، احتفالا بالذكرى ال41 بعيد تحرير سيناء، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وجمع غفير من المواطنين.


أقيمت الاحتفالية تحت إشراف فرع ثقافة جنوب سيناء، برعاية الفنان هشام عطوة، رئيس هيئة قصور الثقافة، والكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي.


وتضمنت الاحتفالية فقرات غنائية لفرقة بور سعيد للموسيقى العربية منها " أحلف بسماها، يابلادي، مكتوبلي أغنيلك، يالي من البحيرة، ساكن في حي السيدة، وقف الخلق ينظرون".


كما عرضت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية عددا من الاستعراضات على انغام السمسمية، ومنها "جاني الجميل، بتغني لمين،، روح الحمام، رقصة الضمة، التنورة".


وقدمت فرقة تلقائيين أطفال جنوب سيناء، عددا من الاستعراضات ذات الطابع السيناوي، إضافة إلى استعراضات لفرقة الفنون الشعبية تحت التأسيس بجنوب سيناء.


وقدم محافظ جنوب سيناء التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المساحة، والشعب المصري وأهالي سيناء، بمناسبة الذكرى ال41 لتحرير سيناء، مؤكدا أن التاريخ يشهد بعظمة المصريين شعبا وقادة وجيشا على مر العصور.


وأكد أن القيادة السياسية، حرصت على إحداث تنمية شاملة بسيناء لكونها تعد من أهم المناطق الواعدة في مصر، لما تزخر به من مقومات طبيعية مختلفة، لذا جرى إقامة مشروعات كبرى في كافة المجلات بهدف توطين أهل سيناء، وجذب آلاف المواطنين إليها.


وأشاد المحافظ د، بأداء الفرق الاستعراضية، وقرر صرف مكافأة مالية لفرقة بور سعيد للموسيقى العربية قدرها 2000 جنيه.

الحفل

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اخبار شرم الشيخ احتفال عيد تحرير سيناء الذكرى

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