السودان .. وصول سابع طائرة إجلاء أردنية إلى عمان

أفادت وسائل إعلام محلية في الأردن بأن طائرة إجلاء أردنية سابعة وصلت منذ قليل، إلى العاصمة عمان من السودان وعلى متنها 67 شخصا من الرعايا الأردنيين والعرب والأجانب.

وتم إجلاء ما لا يقل عن 500 شخص منذ يوم الاثنين في 6 طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني فيما قالت وزارة الخارجية الأردنية إن معظم الذين تم إجلاؤهم أردنيون، وبعض الجنسيات الأخرى.

والثلاثاء، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، لقناة "المملكة"، الثلاثاء ، إن "العملية اللوجستية كانت صعبة"، وأضاف أن القافلة الأولى نُظمت قبل أيام قليلة من الخرطوم إلى بورتسودان في رحلة طولها 800 كيلومتر (497 ميلا).

وأعرب الصفدي عن أمل الأردن في وقف إطلاق النار في السودان وحل الأزمة، وقال: "إذا تفاقمت هذه الأزمة، فإن الشعب السوداني والسودان واستقرار السودان سيدفع الثمن أولا، وسوف ينعكس ذلك على المنطقة أيضا".

فريق قنصلي

وفي سياق آخر، ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن الولايات المتحدة تخطط لإرسال فريق قنصلي إلى ميناء بورتسودان شرق السودان، للمساعدة في إجلاء الرعايا الأمريكيين.

ووفقاً لـ"بوليتيكو"، فإنه حال اتخاذ قرار نهائي بإرسال الفريق، فإنه سيؤدي واجبات مماثلة للموظفين القنصليين الذين تم إرسالهم إلى أفغانستان في عام 2021 أثناء إخلاء كابول.

وسيقوم عدد غير معروف من المسؤولين بفحص الوثائق ونقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم على متن رحلات جوية أو سفن خارج السودان.

ونقلت "بوليتيكو" عن مسؤول بوزارة الدفاع، أن "وزارة الخارجية طلبت من الجيش، الدعم اللوجستي لنقل الفريق الموجود حاليًا في جيبوتي لاستكمال الأوراق اللازمة، إلى ميناء بورتسودان".

وقال مصدر آخر، وهو مسؤول أييركي سابق، إنه تم تشكيل الفريق ويجري الاستعدادات اللازمة لنشره في بورتسودان.

وأشار مسؤول في وزارة الدفاع إلى أن الوزارة تبحث في خيارات لنقل الفريق عن طريق البحر أو الجو.

وأوضح المسؤول أن الحكومة الأمريكية تبحث حاليًا "الطريقة الأسرع والأكثر أماناً" لنقل الفريق القنصلي إلى الميناء، مشيرًا إلى أنه في الوقت الحالي، لم يتم تكليف الجيش "بفعل أي شيء آخر غير وضع السفن في حالة الحاجة إليها".