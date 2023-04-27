عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حادة خلال ساعات |تفاصيل

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية الحادة والتي تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.

txt

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

txt

رياح الخماسين| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

وقالت منار غانم، في تصريحات تليفزيونية ، إن متوقع تعود درجات الحرارة للانخفاض مرة أخرى بداية من يوم غدًا الجمعة، موضحة أنه من المتوقع نشعر بأجواء ربيعية، ويكون الانخفاض بالحرارة خلال فترات النهار وفترات الليل، ومن الضروري الانتباه لطبيعة الملابس خصوصا فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر.


وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن من المتوقع أن تعود فرص الأمطار مرة أخرى للمناطق الساحلية مع يوم الخميس فترة المساء ويوم الجمعة والسبت، موضحة أنها هذه الأمطار خفيفة غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

 

درجات الحرارة ليلا


وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الفارق بين درجات الحرارة ليلا ونهارا كبير وملحوظ، وهو أمر طبيعي بمثل هذا الوقت من العام، ولذك يجب الحذر فقط بنوعية الملابس هذه الفترة حتى بعد بدايات شهر مايو وصولا لمنتصف الشهر، حيث يستمر هذا التباين بدرجات الحرارة مع توافر لفرص الأمطار أيضا.

 

15 درجة مئوية


وأكملت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ليلة يوم السبت المقبل ويوم الأحد المقبل أيضا تصل درجات الحرارة الصغرى في كل منهما لـ15 درجة مئوية مع نشاط الرياح، مما يشعرنا ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، ونشاط الرياح لن يكون مثيرا للرمال والأتربة.

الأرصاد الأرصاد الجوية التقلبات الجوية الحادة التقلبات الجوية درجات الحرارة الحرارة نشاط الرياح مثيرا للرمال والأتربة الأتربة الامطار فرص الأمطار حالة الطقس طقس حالة الجو حالة الجو اليوم أخبار الأرصاد أخبار الأرصاد الجوية أخبار حالة الجو أخبار حالة الجو اليوم أخبار درجات الجرارة أخبار طقس اليوم طقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال اليوم .. تفاصيل جديدة

رسالة نارية من خالد الغندور بشأن انسحاب الزمالك من مباراة السوبر

ضربة موجعة للسوق الموازي للدولار .. ومطالبات للحفاظ على استقرار العملة الأجنبية

بدأ العد التنازلي.. موعد إجازة عيد الأضحي 2023

هتنزل 14 درجة دفعة واحدة استعدوا|الأرصاد تفجر مفاجأة وتحذر من طقس اليوم

الانسحاب من كأس السوبر | ميدو يوجّه طلبا عاجلا لمسئولي الزمالك

نحن على حق | أول تعليق من اتحاد الكرة بشأن أزمة كهربا

15 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت والأحد

موضوعات متعلقة

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

رياح الخماسين| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

دعاء الشدائد والخروج من الأزمات .. ردده دائما

راكب آلي مصنوع بالإمارات .. روبورت يشعل سباقات الهجن وينهي المخاطر|شاهد

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 27-4-2023

BMW تعرض "البوندسليجا" حصريا داخل سياراتها الجديدة| صور

حدث ليلا| انسحاب الزمالك من السوبر ورياح الخماسين تضرب مصر ومفاجأة الذهب

ماجد المصري: بيصعب عليا أصحي مراتي عشان تعملي أكل.. وبطبخ لنفسي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مؤشر على إصابتك بالسرطان .. احذر التعرق الليلى

أعشاب للتخفيف من التهابات المسالك البولية|تعرف عليها

بإنقاص وزن ملحوظ .. إلهام شاهين تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

بدون حجاب .. صور لحلا شيحة تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

ماجد المصري: بيصعب عليا أصحي مراتي عشان تعملي أكل.. وبطبخ لنفسي.. فيديو

ماجد المصري: خالد يوسف صديق حميم من أيام دور صلاح معارك.. فيديو

نسليهان أتاغول تثير الجدل بعد خيانة زوجها قادير دوغلو | فيديوجراف

دوري أبطال إفريقيا.. 4 عقبات تواجه الأهلي قبل مباراة الرجاء المغربي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ