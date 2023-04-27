الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حادة خلال ساعات |تفاصيل

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية الحادة والتي تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.

وقالت منار غانم، في تصريحات تليفزيونية ، إن متوقع تعود درجات الحرارة للانخفاض مرة أخرى بداية من يوم غدًا الجمعة، موضحة أنه من المتوقع نشعر بأجواء ربيعية، ويكون الانخفاض بالحرارة خلال فترات النهار وفترات الليل، ومن الضروري الانتباه لطبيعة الملابس خصوصا فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر.



وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن من المتوقع أن تعود فرص الأمطار مرة أخرى للمناطق الساحلية مع يوم الخميس فترة المساء ويوم الجمعة والسبت، موضحة أنها هذه الأمطار خفيفة غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة ليلا



وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الفارق بين درجات الحرارة ليلا ونهارا كبير وملحوظ، وهو أمر طبيعي بمثل هذا الوقت من العام، ولذك يجب الحذر فقط بنوعية الملابس هذه الفترة حتى بعد بدايات شهر مايو وصولا لمنتصف الشهر، حيث يستمر هذا التباين بدرجات الحرارة مع توافر لفرص الأمطار أيضا.

15 درجة مئوية



وأكملت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ليلة يوم السبت المقبل ويوم الأحد المقبل أيضا تصل درجات الحرارة الصغرى في كل منهما لـ15 درجة مئوية مع نشاط الرياح، مما يشعرنا ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، ونشاط الرياح لن يكون مثيرا للرمال والأتربة.