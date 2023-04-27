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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة أسيوط تشارك في النسخة السادسة لمهرجان مسرح الجنوب «كلميم الدولي» بالمغرب|صور

جامعة أسيوط تشارك
جامعة أسيوط تشارك في مهرجان الجنوب بدولة المغرب

تشارك جامعة أسيوط فى النسخة السادسة لمهرجان مسرح الجنوب "مهرجان كلميم الدولي" ، تحت رعاية  الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والذي يعقد بدولة المغرب تحت عنوان: "مسرح الجنوب والذاكرة" خلال الفترة من ١١ إلى ١٤ مايو القادم. 

وقال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن المهرجان يعد فرصة لرفع الوعي الفكري والثقافي، والتأكيد على دور الفن فى الارتقاء بالذوق العام، وصقل الشخصية؛ فالفنون والثقافة لهما دور كبير في تشكيل وجدان الأجيال، ومن خلال الارتقاء بصناعة السينما والمسرح يمكن تأصيل أهداف رؤية مصر 2030 ، وترسيخ مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؛ وذلك لقدرتها على التأثير في إدراك وسلوك الشعوب.

وأشار "المنشاوي" إلى الدور الحيوى الذى تقوم به إدارة الجامعة فى دعم المواهب الفنية، والعناصر المتميزة، وتشجيعهم على المشاركة فى المحافل الثقافية و الفنية؛ لإحداث حركة ثقافية بين أرجاء الحرم الجامعي، مشيدًا بمهرجان "كلميم الدولي" الذى يسهم في تفعيل الحوار الثقافي مع مختلف دول العالم، ودعم الثقة بالذات الثقافية المصرية والعربية، وقدراتها على الإبداع والتجديد، وذلك في ظل تعاظم ثقافة حوار الحضارات، بالإضافة إلى أهمية تعزيز البعد الثقافي التنموي حول العالم.

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من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على أن الجامعة بدأت فى حصاد مجهودات الأنشطة الطلابية المثمرة؛ فالجامعة حرصت على تنظيم مهرجان الإبداع المسرحي، وتشارك بالعرض الفائز لطلاب فريق مسرح كلية الهندسة عن مسرحية "أوسكار"، والحاصلة على المركز الأول فى مهرجان الإبداع المسرحي للطلبة والطالبات بنسخته الحادية عشرة 2023 فى مهرجان " كلميم" بناءً على الدعوة الموجهة للجامعة من قطاع الثقافة بوزارة الشباب والثقافة والاتصال المغربية، وتشارك الجامعة بوفد تحت رعاية الدكتور أحمد شريت مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، ويضم: خالد أشرف قناوى، عبد المنتصر فؤاد، محمد عبد العال، داليا جمال، محمد على سليمان، إنجى عماد نصيف، خالد عماد الدين، مريم عصام أحمد.

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