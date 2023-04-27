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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزارة الصحة تقدم إرشادات للحجاج قبل أداء الفريضة

فريضة الحج
فريضة الحج

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث بإسم وزارة الصحة المصرية،أن  المملكة العربية السعودية الشقيقة وضعت مجموعة من النصائح والشروط  للحجاج المصريين قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة وهي بمثابة  شروط إجبارية وضعتها السلطات الصحية كشرط لدخول المملكة"؛ منوها إلى أن الشروط تتمثل في اكتمال جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا، أي لا بد أن يكون ملقحًا تلقيحًا كاملًا، سواء كان بجرعتين من كافة التلقيحات التي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية أو بجرعة واحدة من لقاح جونسون، مع تقديم الشهادة المعتمدة بالـQR كود التي تثبت ذلك، وأن يكون آخر لقاح لم يمضِ عليه 6 أشهر. 

وأضاف حسام عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة “الأولى” المصرية؛  أن الشرط الثاني يتمثل في التطعيم ضد الالتهاب السحائي، وذلك خلال فترة لا تزيد على 3 سنوات، وتقديم الشهادة الدالة على ذلك.

وتابع أن هناك مجموعة من النصائح الطبية الخاصة التي تقدمها وزارة الصحة للمقبلين على أداء مناسك الحج، منها اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية للحماية من الإصابة بالأمراض المعدية، كالتطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات خاصة في الأماكن المزدحمة وسيئة التهوية، استخدام المنديل والكمامة في حالة العطس أو السعال، تجنب التقبيل والعناق مع الحرص على سلامة الأطعمة والأغذية.

فيروس كورونا الصحة العالمية المملكة العربية السعودية فيروس لقاح جونسون

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