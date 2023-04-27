هل أنت منهم ؟ .. فئات ممنوعة من تناول اللحوم

يفضل الكثير من الأشخاص تناول البروتين ، فقط تعد اللحوم من البروتينات المهمة للجميع، فهى من أهم أصناف الوجبات الرئيسية على المائدة، لكن هناك بعض الفئات الممنوعة من تناولها، نظرا لبعض الأمراض التي يعانون منها.



فئات ممنوعة من تناول اللحوم



كشف موقع هيلثي عن فئات ممنوعة من تناول اللحوم، وهم جميع الأشخاص الذين يشتكون دائما من مشكلات في عملية الهضم، وذلك لأن اللحوم تحتوي على نسبة عالية من البروتينات .

وأشار الموقع إلى الأشخاص الممنوعين أيضا من تناول اللحوم، هم الذين يعانون من اضطراب في عمل الجهاز البولي، وصعوبة إفراز حمض البَوليك، لأن الكلى لا تعمل بصورة طبيعية.

وهؤلاء الأشخاص ممنوعون أيضا من تناول اللحوم بسبب الكوليسترول في الدم، ومرضي القلب والأوعية الدموية، لأن تناولها قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، نتيجة احتوائها على الدهون، وبالتالي يؤدي هذا إلى زيادة خطر التعرض للإصابة بأمراض القلب.

مرضى النقرس



يحذر أغلب الأطباء من تناول مرضى النقرس اللحوم بشكل مفرط وذلك لأن اللحوم الحمراء تحتوي على مادة البيورين، التي تسبب تراكم بلورات حمض اليوريك على المفاصل، ما يؤدي إلى المعاناة من إلتهاب وتورم المفاصل لذلك يجب عدم تناول اللحوم الحمراء.