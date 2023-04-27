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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

العدل يبحث سبل التعاون المشترك مع حزب الأغلبية الهولندي VVD

صدى البلد

استقبل النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب رئيس حزب العدل، أمس الأربعاء، بمقر الهيئة البرلمانية لحزب العدل، كلا من لينارد سالمنك عضو المجلس الوطني وسكرتير العلاقات الدولية بحزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الهولندي "VVD"، وباس فان دن برج مسؤول العلاقات الدولية، للتعرف على الحزب وبحث سبل التعاون المشترك.

 

استهل اللقاء بترحيب رئيس حزب العدل بالوفد الهولندي، وتعريفهم برؤية ورسالة حزب العدل وإيديولوجيته الليبرالية الاجتماعية، والملفات المهمة التي يولي لها الحزب الاهتمام، كما أشار إلى أن الحزب يسعى إلى أن يكون فاعلا في العملية السياسية واستقطاب كوادر حزبية وخبرات وطنية في كل المجالات، قادرة علي تنفيذ رؤيته وتحقيق أهدافه.

 

من جانبه، أثنى لينارد سالمنك على برامج حزب العدل وتجربته الحزبية، وأعرب عن رغبة حزبه في مد جسور التعاون وبناء تفاهمات وشراكات مع حزب العدل، لما بينهما من قواسم مشتركة عديدة تنطلق من توجههم الليبرالي .

 

كما تطرق كل من النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس الحزب، وأحمد السيد أمين العلاقات الخارجية بالحزب، إلى أهم القضايا المحلية والدولية التي يوليها الحزب اهتمامه.

 

حضر اللقاء مصطفى فاروق نائب أمين العلاقات الخارجية، وأحمد رأفت ومحمد حافظ ونور خالد أعضاء أمانة العلاقات الخارجية، والمكتب الفني لحزب العدل.

 

جدير بالذكر أن حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية "VVD" هو الحزب الليبرالي الرائد في هولندا، وزعيمه مارك روته رئيس وزراء هولندا منذ عام ٢٠١٠. كما أن الحزب هو عضو فعال ومؤثر في تحالف "الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا"، ولديه شراكات مع مؤسسات دولية عدة مثل شبكة الليبرالية الدولية. 

عبد المنعم إمام حزب العدل عضو المجلس الوطني VVD

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