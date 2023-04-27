وصول طائرة جديدة على متنها مصريين قادمين من السودان

عرضت فضائية " إكسترا نيوز " لحظة وصول طائرة جديدة إلى مطار شرق القاهرة وتقل على متنها مصريين قادمين من السودان .

وأفادت موفدة إكسترا نيوز أن المصريين العائدين من السودان التحية والشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إجلائهم من السوان .

وأظهرت اللقطات استقبال المصريين العائدين على مطار شرق بالورود والاعلام المصرية .

وظهرت ملامح الفرحة والسعادة على المصريين العائدين من السودان، ورفعوا علم مصر عاليا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه السلطات والجهات المعنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في السودان من أجل عودة المصريين من السودان.

وأكدت مصادر مصرية لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أبنائها المتواجدين في السودان، كما أكدت على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع لحظيًا عمل خلية الأزمة المعنية بإجلاء المصريين من السودان، موجهًا بتقديم كافة الدعم لعملية الإجلاء.