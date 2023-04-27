عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ربنا يكرمه مسبناش.. المصريون العائدون من السودان يشكرون الرئيس السيسي

العائدون من السودان
العائدون من السودان يشكرون الرئيس السيسي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لحظات وصول العديد من الطائرات المصرية التي تقل المصريين  القادمين من السودان .

 

وصول طائرة جديدة على متنها مصريون قادمون من السودان

بالورود والعلم المصري.. استقبال مواطنين عائدين على طائرة جديدة من السودان

ووجه المصريون العائدون من السودان التحية والشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إجلائهم من السودان.

وقال أحد العائدين من السودان: "الرئيس السيسي إنسان بطل وقام بإجلائنا من السودان، ووصلنا إلى أرض مصر والرئيس السيسي مسبناش".

وأضاف مواطن آخر: "تواصلنا مع السفارة بشكل مستمر وقامت الطائرات المصرية بنقلنا على مصر".

من جانبها، قالت سيدة مسنة: "أنا فرحانة جدا بعودتي إلى مصر، والرئيس السيسي لا يفرق بين أبناء مصر، ربنا يخليه ويطول في عمره".

وتابع مصري عائد من السودان: "كلنا على ثقة في الجيش المصري، ونشكر الرئيس السيسي والحكومة المصرية على ما فعلوه معنا".

المصريون السودان مصر اخبار التوك شو طائرة مصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط يضرب الذهب عالميًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

تصنيف «أوبتا»| الزمالك خارج أفضل 10 أندية في أفريقيا.. وترتيب مفاجئ للأهلي

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

هتنزل 14 درجة دفعة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة وتحذر من طقس اليوم

كهربا في ورطة .. اخطار الاستئئاف يثير أزمة للنادي الأهلي في السوبر

وفاة الشيخ عبد الله كامل.. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا

قرار النيابة بشأن 30 مشجعاً من جماهير الأهلي بسبب أحداث مباراة الرجاء

البنوك والبورصة إجازة الخميس بمناسبة عيد العمال

ترشيحاتنا

12 منتصف الليل.. عدّل عقارب الساعة لهذا الاتجاه تطبيقا للتوقيت الصيفي

إزالة العشش والمخلفات من أسطح المنازل لتجميل الأحياء بالوادي الجديد

مفاجأة.. حقيقة ضرب شخص للكلاب الضالة بالرصاص في القاهرة

هل تجزئ الصلاة على النبي بأي صيغة؟.. الإفتاء توضح

الأهلي يؤجل مصير احتراف نجم القلعة الحمراء بعد لقاء السوبر.. تفاصيل

محاولة اغتيال بوتين.. بيان عاجل من الكرملين حول الطائرة الأوكرانية المزعومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيدة ولذيذة .. طريقة عمل سلطة البنجر

أعراض السرطان تظل خفية فترة طويلة.. عندما تظهر يكون انتشر بالجسم

اكتشفه أمن المطار.. رجل تايلاندي يركب لوحات مغناطيسية بأصابعه لسبب لن تتوقعه

عاش معهما 12 عاما.. انفصال زوجين يبدل مصير تمساح في أمريكا| شاهد

فيديو

هل تحدث توابع لـ زلزال أمس؟ تطورات جديدة

ماجد المصري: بيصعب عليا أصحي مراتي عشان تعملي أكل.. وبطبخ لنفسي.. فيديو

ماجد المصري: خالد يوسف صديق حميم من أيام دور صلاح معارك.. فيديو

نسليهان أتاغول تثير الجدل بعد خيانة زوجها قادير دوغلو | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ