ربنا يكرمه مسبناش.. المصريون العائدون من السودان يشكرون الرئيس السيسي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لحظات وصول العديد من الطائرات المصرية التي تقل المصريين القادمين من السودان .

ووجه المصريون العائدون من السودان التحية والشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إجلائهم من السودان.

وقال أحد العائدين من السودان: "الرئيس السيسي إنسان بطل وقام بإجلائنا من السودان، ووصلنا إلى أرض مصر والرئيس السيسي مسبناش".

وأضاف مواطن آخر: "تواصلنا مع السفارة بشكل مستمر وقامت الطائرات المصرية بنقلنا على مصر".

من جانبها، قالت سيدة مسنة: "أنا فرحانة جدا بعودتي إلى مصر، والرئيس السيسي لا يفرق بين أبناء مصر، ربنا يخليه ويطول في عمره".

وتابع مصري عائد من السودان: "كلنا على ثقة في الجيش المصري، ونشكر الرئيس السيسي والحكومة المصرية على ما فعلوه معنا".