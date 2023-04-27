عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

علا العلمي
علا العلمي

( عوداً حميداً ) جملة نقولها للشخص العائد من سفر بعد طول غياب للترحيب بقدومه وهى معناها أن يكون الرجوع طيب وحميد ومبارك.

ولكن .. ما المانع أن نقولها لأنفسنا عند إستردادنا إياها بعد سجنها سنوات فى قالب مجمد وضع على نار موقدة !!. 

أى أن تكون أنفسنا فى مكان أو عمل ليس لك دور فيه وإنما مجرد أله تدور بلا إنتاج أو تأثير وفى نفس الوقت فأنت فى نار توقد داخلك رافضاً هذا الوضع الثابت المقولب المجمد ..  وبين أنه لا حيلة لك سواء بتغيير أو حتى بقرار مع أناس يرون أن الجنة فى إستمرار وضعهم وأن النار فى الخروج منها .. فيشب فيك صراع بين البقاء والرحيل .. البقاء مع نفسك والرحيل عن ما يؤذيها، أو الرحيل من نفسك والبقاء كنسخة مكررة مع غيرك تدور بلا هدف.

وهنا عزيزى القارىء أقول لك : ليس كل بقاء جنة وليس كل خروج نار  وكذلك العكس صحيح .. وإنما هل أنت تستطيع إتخاذ قرار يرجع لك نفسك من قيود وضعتها أنت بإرادتك على عقلك قبل يديك ؟ 

هل لك أن تقول ال ( لا ) فى وقتها أم أنك ستظل حبيس ال ( نعم ) حتى تحافظ على ثباتك المهدر فى عمل يحقق اللاشىء فى حياتك، فأنت صاحب قرارك ولا تنتظر من أحد يأخذه عنك .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط يضرب الذهب عالميًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

تصنيف «أوبتا»| الزمالك خارج أفضل 10 أندية في أفريقيا.. وترتيب مفاجئ للأهلي

وفاة الشيخ عبد الله كامل.. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا

هتنزل 14 درجة دفعة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة وتحذر من طقس اليوم

كهربا في ورطة .. اخطار الاستئناف يثير أزمة للنادي الأهلي في السوبر

فرحة في بيوت طلاب الثانوية العامة| 10 قرارات من الوزير استجابت لمطالب أولياء الأمور قبل الامتحانات

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 أبريل 2023

ترشيحاتنا

السيسي: مصر تستضيف على أرضها 9 ملايين أجنبي يتم التعامل معهم كمواطنين .. وتحذير عاجل من الأرصاد الجوية للمواطنين| أخبار التوك شو

حفل افتتاح عالمي وحضور جماهيري مميز بمونديال الجمباز الفني "القاهرة 2023"

الخارجية تعلن عن استقبال مصر 16 ألف جنسية من السودان بالمنافذ الحدودية

النهايات أخلاق وهنفضل أصحاب.. انفصال تامر حسني وزوجته بسمه بوسيل

لو محتار .. أقوى وأفضل أجهزة لاب توب في 2023

لفترة محدودة.. فورد فوكاس بخصم 70% | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهر يقود سيارة.. حجم أكبر قط في العالم يثير الدهشة |شاهد

تعليق ناري.. رضوى الشربيني: صنف ميملاش عينه غير التراب

مضغ اللبان يسبب مشاكل صحية مؤلمة في 3 حالات| تفاصيل

اتوقعوا يعيشوا 3 أيام.. شاهد أغرب توأم ملتصق لشابتين من المكسيك

فيديو

رمال وأتربة وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد

هبوط يضرب الذهب عالميًا.. ومفاجأة في سعر الدولار |فيديوجراف

لا ينتمي إلى زماننا.. قصة مسن ظهر يوم 27 رمضان بالمدينة المنورة|فيديوجراف

هل تحدث توابع لـ زلزال أمس؟ تطورات جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

اﻟﻤﺰﻳﺪ