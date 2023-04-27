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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكشف عن هوية السفينة المحتجزة تحت ولاية الجيش الإيراني.. تفاصيل

صدى البلد

كشفت مواقع مراقبة ملاحية اليوم، إن ناقلة النفط التي احتجزتها إيران تابعة لـ "شيفرون" الأميركية ومملوكة للصين وتحمل 750 ألف برميل نفط.

وأكد الجيش الإيراني، أنه فقد اثنين من طاقم السفينة الإيرانية وجرح آخرين بعد تصادم في مياه الخليج. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وقال الجيش الإيراني، إنه احتجز ناقلة نفط في مياه الخليج بسبب اصطدامها بأحد قواربه. مضيفا، أن السفينة حاولت الفرار بعد الحادث.

وأشار التلفزيون الإيراني منذ قليل أن القوة البحرية الإيرانية احتجزت سفينة ترفع علم جزر مارشال.

ومن جانبها، قالت البحرية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، إن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان أثناء مرورها في المياه الدولية.

وقال الأسطول الأمريكي الخامس على تويتر، إن 'ناقلة النفط أصدرت نداء استغاثة أثناء الاستيلاء' مضيفا أنها تراقب الوضع، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

ودعت البحرية الأمريكية إلى الإفراج الفوري عن الناقلة.

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