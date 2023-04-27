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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس "الحركة الوطنية" يعين 13 قيادة حزبية بالهيكل التنظيمي

اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية

أصدر اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية قراراً تنظيمياً لضخ دماء جديدة في الهياكل التنظيمية للحزب، حيث شمل القرار تعيين 13 مساعدا لرئيس الحزب .

وأكد في تصريحات اعلامية له انه تم تكليف كل القيادات التي شملها القرار الجديد بعدد من الملفات وفق اختصاصات كل واحد منهم بهدف تعزيز ودعم الاداء بما يساعد علي تطوير الاداء الحزبي وتفعيل التواصل الجماهيري وخدمة كل القضايا الوطنية خاصة وأننا مقبلون علي حوار وطني يسع الجميع ويفتح الباب امام مشاركة فاعلة بلا قيود او خطوط حمراء بما يضمن حرية الممارسة السياسية والحزبية .

وجاء نص القرار الذي رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٣ .. انه بعد الإطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧م وتعديلاته وبعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب تقرر الآتي:

المادة الأولى: يعين السادة الآتية اسماؤهم مساعدين لرئيس الحزب وفقا للآتي : هانی محمد ابراهيم العسال مساعد رئيس الحزب لشئون التنمية العقارية والسياحية ، عبد اللطيف محمد عبد اللطيف مساعد رئيس الحزب للشئون العامة والمحليات ، خالد عبد القوى محمد العوامي مساعد رئيس الحزب لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى باسم الحزب ، أشرف عبد العزيز يوسف مساعد رئيس الحزب لشئون الدعم الفني وحقوق الإنسان والمواطنة .

وشملت الأسماء محمد سمير عبد الفتاح صالح مساعد رئيس الحزب لشئون التعليم ، میرفت مصطفى محمد على مساعد رئيس الحزب للتواصل السياسي ، كوثر السيد فهمي الشناوى مساعد رئيس الحزب للبحث العلمي ، أسامة سعد الدین محمد رجب مساعد رئيس الحزب لشئون التجارة والصناعة ، عادل فكرى عبده الشحات مساعد رئيس الحزب لشئون الأمن ، شيماء محمد عطا الكومى مساعد رئيس الحزب لشئون الشباب ، حمدى حسن مصطفى البلتاجى مساعد رئيس الحزب لقطاع الأعمال. محمد محمود محمد عبد الرحمن مساعد رئيس الحزب لشئون العضوية وتكنولوجيا المعلومات ، محمد سعودي ابراهيم على  مساعد رئيس الحزب للشئون الاقتصادية والتخطيط.

اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية الهياكل التنظيمية التواصل الجماهيري قانون الأحزاب السياسية

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