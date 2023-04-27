مبعوث الصين لشئون الشرق الأوسط يزور سوريا السبت

قال مصدر بالخارجية السورية لوكالة سبوتنيك الروسية، إن المبعوث الصيني لشؤون الشرق الأوسط تشاي جيون سيزور دمشق بعد غد السبت.

وقد رحبت الصين في وقت سابق بتحسن العلاقات بين سوريا والدول العربية الأخرى، وتؤيد عودة سوريا المبكرة إلى الأسرة العربية الكبيرة، مما يساهم في وحدة الدول العربية وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي لدول المنطقة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج وين بين في مؤتمر صحفي، أن الصين مستعدة لمواصلة لعب دور نشط في مساعدة الدول العربية على تحقيق وحدة كبرى.

كما صرحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الصينية، بأنه يجب على واشنطن سحب قواتها غير الشرعية من الأراضي السورية والإنهاء الفوري لأعمال النهب في دمشق.

وناشدت “ماو نينج”، واشنطن، برفع العقوبات الأحادية غير المشروعة، والتوقف عن اصطناع الكوارث الإنسانية وتفاقمها، واحترام سيادة الدول الأخرى، ووحدة أراضيها، حسبما ذكرت "شينخوا".

واتهمت الناطقة باسم الخارجية الصينية، الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تدخلت بشكل غير قانوني في الأزمة السورية، كما أنها تسببت في مقتل وتهجير آلاف السوريين الأبرياء بسبب أعمالها العسكرية، وصنعت كوارث إنسانية مأساوية.

كما انتقدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الجيش الأمريكي؛ لشنه "هجمات عشوائية"، يُشتبه في أنها تشكل جرائم حرب ضد سوريا.