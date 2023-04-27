بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن الأوضاع في البلاد

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الخميس، عن رصد هروب نحو 2000 من قوات الدعم السريع إلى خارج الخرطوم من جهة الغرب.

وقال الجيش السوداني في بيان له اليوم، إن المتمردين ارتكبوا فظائع بحق سكان بري الدرايسة وقتلوا بعض الشباب، لافتا إلى أن مليشيا الدعم السريع مارست الإرهاب في أم درمان.

وأشارت القوات المسلحة إلى أنه تم وقوع إصابات بصفوف المدنيين بسبب القصف والقنص العشوائي من قبل المتمردين على منطقة القيادة العامة بـ الخرطوم ومحيطها.

ولفت الجيش السوداني إلى أنه تم خرق هدنة وقف إطلاق النار لليوم الثالث على التوالي من قبل مليشيا الدعم السريع.

وعلى جانب آخر، قال الجيش السوداني إن كل ولايات البلاد تشهد استقرارًا في الأوضاع الأمنية عدا الخرطوم والصراع القبلي في غرب دارفور، نجري محاولات لاحتواء الصراع القبلي في ولاية غرب دارفور.