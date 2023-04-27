تحكمها المنفعة.. أحمد عبدالعزيز يتحدث عن شخصيته في سره الباتع

حل الفنان أحمد عبد العزيز٫ ضيفا على الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي أم سي”المُذاع عبر فضائية “دي أم سي”،.

وتحدث الفنان أحمد عبد العزيز٫ عن شخصية الحاج شهاب التي قدمها في مسلسل سره الباتع خلال الموسم الرمضاني لعام 2023.

وقال أحمد عبد العزيز٫: “شخصية الحاج شهاب التي قدمتها في مسلسل سره الباتع شخص لا يحكمه إلا منفعته ومصلحته الشخصية”٫ لافتا: "الحاج شهاب التي قدمتها في مسلسل سره الباتع هو شخص يسير بمبدأ أنا ومن بعدي الطوفان، وكل ما يلزم هذا يفعله حتى إذا كان سيتحالف مع الشيطان من أجل تحقيق مصلحته فالغاية عنده تبرر الوسيلة”.

وأضاف الفنان أحمد عبد العزيز: “كان لدي قلق من تقديم شخصية الحاج شهاب بسبب الصفات الكريهة التي يتصف بها”.