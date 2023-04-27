عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من روسيا بشأن الضربات الإسرائيلية الجوية في سوريا

سوريا وروسيا
سوريا وروسيا

قال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، إن روسيا تدين تصعيد الضربات الإسرائيلية على سوريا منذ بداية عام 2023 وعدم وجود رد فعل من قيادة الأمم المتحدة على هذه الهجمات، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم: ‏"نحن قلقون بشأن تكثيف الضربات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية". 

وأشار إلى أنه منذ بداية هذا العام تم تنفيذ أكثر من 10 هجمات إسرائيلية جوية في سوريا، ونتيجة لذلك تم إخراج مطار حلب الدولي، الذي يستخدم لإيصال المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال المدمر، عن الخدمة مرتين. 

وأكد أن مثل هذه الأعمال العسكرية التي تنتهك سيادة سوريا والدول العربية المجاورة، فضلا عن عدم وجود أي رد فعل من قيادة الأمم المتحدة، تسبب أسفا وإدانة عميقين.

مبعوث الصين لشئون الشرق الأوسط يزور سوريا السبت

وزير الخارجية الإيراني يزور سوريا الأسبوع المقبل

روسيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الأمم المتحدة الضربات الإسرائيلية سوريا مجلس الأمن الدولي مطار حلب الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي من مرتضى منصور بشأن مباراة السوبر

عودة إمام عاشور | لاعب الزمالك السابق : مفاجآت في السوبر المصري

هجمة شتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

فرحة في بيوت طلاب الثانوية العامة| 10 قرارات من الوزير استجابت لمطالب أولياء الأمور قبل الامتحانات

بمبلغ يبدأ من 500 جنيه..تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة

وفاة الشيخ عبد الله كامل.. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا

بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن الأوضاع في البلاد

تحذير عاجل | الأرصاد: مفاجأة في حالة الجو حتى منتصف الأسبوع المقبل

موضوعات متعلقة

مبعوث الصين لشئون الشرق الأوسط يزور سوريا السبت

وزير الخارجية الإيراني يزور سوريا الأسبوع المقبل

بيان عاجل من تونس بشأن تعيين سفير جديد لها في سوريا

فيصل الصانع: عودة سوريا للجامعة العربية يعزز استقرار المنطقة.. وهذه أهم ملفات قمة الرياض

سوريا تسجل 12 هزة أرضية في 24 ساعة

ترشيحاتنا

تحذير شديد اللهجة..بايدن يستخدم أداة جديدة لأول مرة بشأن احتجاز الأمريكيين

خفض الطاقة.. الكهرباء تكشف مزايا كبيرة للتوقيت الصيفي.. فيديو

في أفغانستان.. بريطانيا تفرض عقوبات على قياديين بداعش

للمرة الأولى.. بايدن يعلن استخدام أداة جديدة لمعاقبة محتجزي الأمريكيين في الخارج

فعلها عمر بن الخطاب.. حكم صلاة الجنازة والإمام على جنابة

موسم الحج 2023.. عاجل للمسافرين لأداء الفريضة هذا العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض المكشوف.. ياسمين الخطيب بملابس تشعل السوشيال ميديا بإيطاليا

الجماهير تُمني النفس بالعبور|ماذا يحتاج الأهلي من الرجاء في لقاء الدار البيضاء؟

أعراض أولية تكشف عن نوع سرطان خطير.. تعرف على العلاج المبكر

هتفرق معاك جدا.. 5 طرق سهلة لـ تنظيف الكبد من السموم

فيديو

وفاة الشيخ عبد الله كامل .. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا «فيديوجراف»

يشبه السلحفاه.. طفل النينجا مولود بحالة جلدية نادرة| ما القصة ؟

تقارير صفراء.. الكرملين يصدر بيانا عن مزاعم محاولةإغتيال فلاديمير بوتين

الزمالك خارج أفضل 10 أندية في إفريقيا .. ومفاجأة في ترتيب الأهلي| تصنيف أوبتا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ