بيان عاجل من روسيا بشأن الضربات الإسرائيلية الجوية في سوريا

قال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، إن روسيا تدين تصعيد الضربات الإسرائيلية على سوريا منذ بداية عام 2023 وعدم وجود رد فعل من قيادة الأمم المتحدة على هذه الهجمات، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم: ‏"نحن قلقون بشأن تكثيف الضربات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية".

وأشار إلى أنه منذ بداية هذا العام تم تنفيذ أكثر من 10 هجمات إسرائيلية جوية في سوريا، ونتيجة لذلك تم إخراج مطار حلب الدولي، الذي يستخدم لإيصال المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال المدمر، عن الخدمة مرتين.

وأكد أن مثل هذه الأعمال العسكرية التي تنتهك سيادة سوريا والدول العربية المجاورة، فضلا عن عدم وجود أي رد فعل من قيادة الأمم المتحدة، تسبب أسفا وإدانة عميقين.