اتحاد جدة يقترب من لقب الدوري السعودي بفوز مثير على الشباب

فاز اتحاد جدة على الشباب بهدفين لهدف، في قمة الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري السعودي.

افتتح المغربي عبد الرزاق حمد الله التسجيل لـ الاتحاد في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، وعادل كريستيان جوانكا النتيجة لـ الشباب في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

وعاد حمد الله ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء، مانحًا إياهم نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد اتحاد جدة لـ 59 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الشباب عند 50 نقطة.

وشارك طارق حامد وأحمد حجازي مع الاتحاد في المباراة بشكل أساسي.