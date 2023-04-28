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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

5 أغنيات.. تفاصيل ألبوم دينًا الوديدي الجديد "خمسة فصول"

دينا الوديدي
دينا الوديدي

طرحت المطربة دينا الوديدي ألبومها الغنائي الجديد "خمس فصول"، على مختلف المنصات الرقمية.


يضم الألبوم في جعبته 5 أغنيات، هي "المجد" و"وشوش الودع" و"متغربين" و"بلالين" و"طب ايه"، تحمل كل منها حكاية مختلفة وترتبط بحالة الألبوم العامة التي تخوض بها رحلتها الغنائية نحو ملكوت المشاعر الإنسانية، مثل السعادة والاستسلام والتفاؤل والامتنان.

وتخوض دينا خلال غمار الألبوم تجربة التلحين وكتابة الأغاني، حيث لحنت جميع أغانيه بنفسها كما شاركت في كتابة بعضها، وتتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء الشباب، ندى الشبراوي وأحمد عبد الخالق وعمرو نور ونبيل عبد الحميد، وخمسة موزعين موسيقيين، هم رامي عطالله ووائل السيد وكريم حسام وفادي بدر وماهر الملاخ.

 

وعن "خمس فصول" قالت دينا الوديدي: "انشغلت في تحضير الألبوم خلال فترة أزمة كورونا، ومنا استوحيت المشاعر المختلفة التي جسدتها في كلمات وألحان أغانيه بين الحيرة والاستسلام والأمل والامتنان، حيث تحمل كل أغنية منها تجسيدا لشعور ما وحالة خاصة جدا وكأنها فصل من فصول الحياة، ومن هنا جاء اختيار الاسم "خمس فصول".


كما أضافت الوديدي: "الألبوم يمثل تجربة موسيقية ومغامرة جديدة في مشواري كبروديوسر ومنتجة وملحنة لأغانيه، ويعتبر رحلة شعورية داخل أفكاري ومشاعري المتراكمة خلال العامين الماضيين، وبداية لمرحلة جديدة في مسيرتي المهنية".

 

لمشاهدة الفيديو كليب من هنا 


ويعيد ألبوم "خمس فصول" دينا الوديدي لساحة الألبومات الغنائية بعد خمس سنوات منذ ظهور ألبومها الثاني "منام" الذي قدمت خلاله تجربة موسيقية غير مألوفة بالاعتماد على أصوات القطارات الحقيقية، كما يأتي بعد 9 سنوات منذ ظهور أول ألبوماتها "تدور وترجع".


كما يعقب الألبوم الجديد إطلالة دينا على جمهورها خلال السنوات الماضية كل فترة بأغنية جديدة على طريقة "السنجل"، من بينها كليب "يا بدر" وأغنيات "ياللي معدي" و"وصول" وكليب "القمر"، بجانب سلسة حفلات غنائية في مصر وأنحاء العالم.

 

 

دينا الوديدي المطربة دينا الوديدى حالة خاصة جدا احمد عبد الخالق الفيديو كليب المنصات الرقمية

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5 أغنيات.. تفاصيل ألبوم دينًا الوديدي الجديد "خمسة فصول"

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