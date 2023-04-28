محمد رمضان فى صورة عائلية برفقة زوجته وأبنائه

حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة جمهوره صورة جديدة له فى أحدث ظهور، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وظهر فى الصورة برفقة عائلته امام الطائرة وكتب قائلًا: "اللهم أحفظهم وباركلي فيهم أسرتي و جمهوري ❤️🤲🏽".



شارك محمد رمضان فى دارما رمضان المتقضي بمسلسل "جعفر العمدة" بطولة زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش وإخراج محمد سامى.



ويُعرض حاليا للنجم محمد رمضان فيلم هارلي ويشارك فى بطولة العمل كل من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.



تدور أحداث فيلم هارلي فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف بينه وبين مى عمر.