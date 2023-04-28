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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سبعيني يشرع في قتل نجله بسوهاج.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب عامل ثلاثيني بطلق ناري باليد اليُمنى، على يدي والده السبعيني؛ إثر إطلاقه الأعيرة النارية من سلاح ناري كان بحوزته؛ بسبب وجود خلافات أسرية قائمة فيما بينهما، دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام مفادها وصول المدعو (أحمد خ ج خ- 30 سنة- عامل- ويقيم بدائرة القسم)، مصاب بطلق ناري باليد اليمنى.

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ووتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال المُصاب، اتهم والده المدعو (خلف ج خ خ- 72 سنة- بالمعاش- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابته؛ بسبب خلافات أسرية قائمة فيما بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم بالواقعة بإرشاده، وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذِكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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