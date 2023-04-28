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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

في ذكرى ميلاده.. نور الشريف صاحب الرصيد الأبرز بالدراما المصرية

لن أعيش في جلباب
لن أعيش في جلباب أبي

تحل اليوم ذكرى عيد ميلاد الفنان الراحل نور الشريف، الذي كان سيبلغ من العمر 77 عاما، ولكن المرض خطفه مبكرا، في عز نجاحه الفني على مستوى الدراما والسينما. 

 

قدم نور الشريف على مدار مسيرته الفنية التي بدأت بالسينما وعدد من المسلسلات الإذاعية في الستينات، أبرزها فيلم قصر الشوق ولا تطفيء الشمس، ونادية وبئر الحرمان. 

 

 

وعلى مدار مشواره الفني قدم نور الشريف أعمالا سينمائية لا تقل أهمية عن مشواره الدرامي، الذي كان بارزا خلال مسيرته، وقدم للشاشة الصغيرة العديد من الأعمال التي مازالت خالدة وتحقق نجاحات كبيرة حتى اليوم.

 

يقدم العديد من الفنانين والنجوم كل عام أعمالا درامية رمضانية هامة وناجحة، لكن أعمال نور الشريف مازالت محتفظة بمكانتها في قلوب الجمهور والمشاهدين، وعلى رأسها مسلسلي عائلة الحاج متولي، ولن أعيش في جلباب أبي، العطار والسبع بنات. 

تعد الأعمال الثلاث السابق ذكرها من أكثر ما قدمه نور الشريف وتعلق به الجمهور، ومازالت تعرض حتى الآن بنفس القدر من الاهتمام والمتابعة، إلى جانب أعمال أخرى بارزة منها ثلاثية الدالي التي ساهمت في اكتشاف العديد من المواهب، وأصبحوا نجوم اليوم وعلى رأسهم عمرو يوسف، أحمد العوضي، أيتن عامر، حسن الرداد وغيرهم.

 

من أبرز مسلسلات نور الشريف السيرة العاشورية، حضرة المتهم أبي، الرحايا، عرفة البحر، عيش أيامك، الرجل الآخر، هارون الرشيد، عمر بن عبد العزيز وغيرهم. 

 

ولد  نور الشريف، في حي الخليفة بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة عام 1946، ورحل في 11 أغسطس عام 2015، عن عمر يناهز 69 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان.

نور الشريف مرض السرطان حسن الرداد عائلة الحاج متولى عمرو يوسف العطار والسبع بنات

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