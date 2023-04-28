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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

100 سيجارة يوميا.. طبيب يكشف سبب وفاة مفاجئة لفنان شهير

صدى البلد

كشف طبيب وأخصائي في أمراض القلب، سبب وفاة فنان شهير، رحل منذ أيام بشكل مفاجيء، ما سبب في حالة كبيرة من الحزن بين زملائه في الوسط الفني. 

 

وقال الطبيب طلال مارتينوس، إن الفنان السوري محمد قنوع تعرض لأزمة صحية كبيرة قبل يومين من وفاته، بعد تركيب 3 شبكات في القلب، وخروجه من المستشفى. 

 

محمد قنوع

وأوضح الطبيب في تصريحات إعلامية، إن محمد قنوع عاد إلى المستشفى  بعد أن اشتكى من ألم شديد في الصدر، وتبين وجود احتشاء حاد في عضلة القلب، وعند إجراء قسطرة إسعافية تم اكتشاف وجود انسداد في ثلاث الشبكات، وفتح الشرايين التي كانت مغلقة، لافتًا إلى أن الإجراءات الإسعافية لم تفلح، نظرًا لوصوله  متأخرًا وبحالة صدمة قلبية وكان ضغطه 6 ونبضه متسارعًا.

 

ونفى طبيب محمد قنوع وجود أي خطأ طبي كما أشيع، مشددًا على أن عائلته كانت مطلعة على كافة التفاصيل الطبية وتعلن أنه لم يحدث أي خطأ، لافتا إلى أنه  كان مدخنًا شرهًا، إذ كان يدخن 5 علب يوميا أي ما يعادل 100 سيجارة، ولم يخفف التدخين بعد إجرائه القسطرة، مضيفًا أن عائلة قنوع لديها أيضًا تاريخ في مرض السكري وأمراض القلب.

 

وفاة محمد قنوع امراض القلب مرض السكري وفاة محمد قنوع

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