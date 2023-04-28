نستمر فى القتال.. أحمد القندوسي يطمئن جماهير الأهلي قبل مواجهة الرجاء

وجه أحمد القندوسي رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة أمام الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وكتب القندوسي فى تغريدة له عبر حسابه على تويتر "نستمر فى القتال والعمل الجاد للاستعداد لمباراة الرجاء القادمة".

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره فريق الرجاء المغربي يوم السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد على حساب نظيره الرجاء المغربي، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، السبت الماضي، أحرزهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.