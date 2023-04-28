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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وكالة بحرية بريطانية: تعرض سفينة لهجوم قبالة نشطون في اليمن

أرشيفية
أرشيفية

\قالت وكالة عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة، الجمعة، إنها تلقت تقارير عن تعرض سفينة لهجوم إلى الجنوب من بلدة نشطون الساحلية اليمنية.

وذكرت الوكالة، في بيان، أن أعيرة نارية أطلقت على السفينة، مضيفة أنه شوهدت أيضاً 3 قوارب على متن كل منها 3 أو 4 أشخاص

وأمس الخميس، قالت البحرية الإيرانية، الخميس، إن قواتها احتجزت سفينة "ترفع علم جزر مارشال" في خليج عُمان بعد اصطدامها بزورق إيراني ومحاولتها الفرار من مكان الحادث، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

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وقال الجيش الإيراني الخميس: " جاء الاحتجاز بعد اصطدام سفينة مجهولة بسفينة إيرانية الليلة الماضية يوم الأربعاء في الخليج الفارسي، مما تسبب في اختفاء العديد من أفراد الطاقم الإيراني وإصابة آخرين".

وأضافت أن "القوات البحرية الإيرانية اعترضت فيما بعد السفينة الهاربة في خليج عمان ووجهتها نحو المياه الساحلية الإيرانية".

وقالت البحرية الأمريكية في بيان في وقت سابق يوم الخميس إن البحرية الإيرانية احتجزت ناقلة النفط التي ترفع علم جزر مارشال "أدفانتج سويت" في المياه الدولية في خليج عُمان، وأضافت في البيان أن "الأسطول الخامس الأمريكي يراقب الوضع".

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