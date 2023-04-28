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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قدام مرايتها.. نسرين أمين تخطف القلوب بإطلالة ملفتة.. شاهد

نسرين امين
نسرين امين

شاركت الفنانة نسرين أمين جمهورها صورة من أحدث اطلالة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وبدت "نسرين أمين" بإطلالة ملفتة امام المرآة، حيث ارتدت فستان مجسم ازرق اللون، ما عكس أنوثتها وأبرز رشاقة قوامها الممشوق.

ويُعرض حاليا للنجمة نسرين أمين فيلم 13 يوم ويشارك في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.  


وشاركت نسرين أمين فى دراما رمضان المنقضي بمسلسل بابا المجال بطولة النجم مصطفى شعبان، سوسن بدر، باسم سمره، نسرين امين، رياض الخولي، عارفة عبد الرسول، احمد كشك، محمد رضوان، محمود حافظ، جومانا مراد، فرح يوسف، مها نصار، بالاضافة الر عدد اخري من النجوم، والعمل من تاليف واخراج احمد خالد موسي.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٤٢٧_٠٦٥٦٠٢
IMG_٢٠٢٣٠٤٢٧_٠٦٥٦١٣
IMG_٢٠٢٣٠٤٢٧_٠٦٥٦١٣
باطلالة ملفته تخطف القلوب مسلسل بابا المجال قدام مرايتها فستان مجسم نسرين أمين

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