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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تكره قعدة المكاتب.. أبراج تعشق العمل في الهواء الطلق

ابراج تكره قعدة المكتب
ابراج تكره قعدة المكتب

ليس من المستغرب أن العديد من الأبراج، من عشاق الطبيعة لأنهم يستمتعون بشكل خاص بالتواجد بالقرب من المسطحات المائية، لتوفر لهم الرائحة.. إنهم يحترمون الطبيعة ويقدرونها كجزء من شخصيتهم، ولكن نظرًا لحبهم للهواء الطلق، تجد بعض هذه الأبراج صعوبة في العمل في بيئة مكتبية تقليدية.

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هذه الأبراج تعشق الهواء الطلق وتكره العمل من حجرة مكتب


-برج السرطان
يستمتع مواليد السرطان بقضاء الوقت في الهواء الطلق ودمج الطبيعة في مكاتبهم، السرطان يعشق المشي لمسافات طويلة بجانب النهر وجمع العناصر من الطريق. سيكون يومهم المثالي هو نزهة في الغابة حيث سيعزفون الموسيقى على الآلة التي اختاروها في الطبيعة، ستساعدهم الأصوات المحيطة من الغابة على ضخ الإنتاجية في عملهم، إنهم متحدون مع الطبيعة لدرجة أنهم يزينون منازلهم بقطع منها أو يصنعون أشياء من الأشياء التي يجمعونها أثناء استكشاف شاطئ البحر.
قد تواجه إنتاجيتهم انخفاضًا على الإطلاق إذا كانوا يعملون من غرفة بلا نوافذ.
-برج الدلو
هو نوع الأشخاص الذين يجب عليهم قضاء بعض الوقت في الطبيعة على الأقل عدة مرات في الأسبوع، يتمتع الأشخاص المولودون في برج الدلو بالمشي والاستكشاف، تقضي مواليد هذا البرج الكثير من الوقت في التفكير في الأفكار العشوائية التي تدور في أذهانهم عندما يكونون في الهواء الطلق، بينما هم محاصرون في حجرة عمل ، قد يشعرون بالاختناق ويأملون في الهروب إلى الغابة حيث يسهل عليهم تنظيم أفكارهم وصياغة الاستراتيجيات. 
إنهم يشعرون بالاختناق في الوظائف المكتبية وعادة ما يكونون مناسبين لكونهم حراس الحديقة أو علماء الحيوان أو الأطباء البيطريين.
-برج الأسد
يتمتع الأسد بكونه في الخارج وفي الطبيعة ، حيث تساعده المساحات الخضراء في العثور على أفضل إبداعاتهم والتركيز على ما يهم، سوف يتطلعون إلى الهواء عندما يعانون من اضطرابات عاطفية، يميلون أحيانًا إلى الشعور بالتوتر في بيئة مكتبية خالية من ضوء الشمس الطبيعي والنسيم والمساحات الخضراء.
-برج القوس
سيحرصون أيضًا على زيارة أي شواطئ شهيرة أثناء وجودهم في أي مكان عمل. الأعجوبة الطبيعية التي هي الطبيعة في أفضل حالاتها هي شيء لا يريد القوس أن يفوته. لذلك ، عندما يشترك مواليد القوس في وظيفة حيث يعملون في مستودع طوال اليوم أو يحدقون في شاشات الكمبيوتر في مكتب محاماة ، فإنهم يميلون إلى الشعور بالملل، إنهم متحمسون للبيئة ويستمتعون بالخارج.

 

الأبراج برج السرطان برج الدلو برج الأسد برج القوس

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