عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر حقيبة زوجة محمد رمضان يثير ضجة| رقم صادم

زوجة محمد رمضان
زوجة محمد رمضان

حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة له برفقة عائلته.

txt

بنطلون إلهام شاهين يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

txt

بفستان أحمر… نادين نجيم تثير الجدل بإطلالة جريئة

خطفت زوجة محمد رمضان الأنظار في الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت توب باللون الرمادي ونسفت معه جاكت و بنطلون باللون الأسود.

 

لفتت زوجة محمد رمضان الأنظار بحقيبة يد كبيرة الحجم من دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana، وقد بلغ سعر الحقيبة 1٬921 دولار أمريكي أي ما يقرب من 70 ألف جنيه مصري .

سعر حقيبة زوجة محمد رمضان

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة محمد رمضان على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

محمد رمضان زوجة محمد رمضان سعر حقيبة زوجة محمد رمضان حقيبة زوجة محمد رمضان إطلالات زوجة محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

11 درجة مرة واحدة وأمطار|موجة شتوية تضرب البلاد والأرصاد تفجر مفاجأة

الزمالك أخطأ.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة بشأن عقوبة مرتضى منصور

بعد استقراره 49 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

محاولات لمنع بيعه بالأسواق.. علامة بالبطيخ تكشف حقنها بمادة التينيك

سبب صادم بشأن استبعاد إمام عاشور من المشاركة مع ميتدلاند.. شوبير يكشف

الإثنين.. موعد صرف معاشات شهر مايو وهذه الفئات محرومة من الزيادة

قفزات تاريخية.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

موضوعات متعلقة

بنطلون إلهام شاهين يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

نشرة المرأة والصحة| سعر حقيبة غادة عبد الرازق يصدم جمهورها.. ماذا تفعل القهوة لجسمك دون أن تشعر؟

نشرة المرأة والصحة| 4 علامات تتنبأ بـ الطلاق بين الزوجين.. صور أثارت الجدل لـ نسرين طافش وزوجها

سرطان الرئة| 4 علامات تحذيرية تظهر في الصباح الباكر

بفستان أحمر… نادين نجيم تثير الجدل بإطلالة جريئة

طريقة عمل كفتة السمك| أحلى من المطاعم

ينفصلان بنسبة 90٪... 4 علامات تتنبأ بـ الطلاق بين الزوجين

نوع نادر من مرض السكري|تفاصيل مهمة

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة من الاعتقالات للفلسطينيين بـ جنين ورام الله

لأصحاب المليون.. عائد أعلى 3 شهادات بالبنوك لتحقيق أرباح كبيرة| فرصة ذهبية

غدًا.. رئيس وزراء اليابان يزور مصر

فاق التوقعات.. تحرك جديد فى أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

المدارس الثانوية للطلاب: اضبطوا ساعة التابلت على التوقيت الصيفي بهذه الخطوات

إطلاق نار على طائرة إجلاء في المطار.. إعلان عاجل من الدفاع التركية خاص بالسودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تطبيق التوقيت الصيفي| الموعد النهائي لمباراة الأهلي والرجاء

سعر حقيبة زوجة محمد رمضان يثير ضجة| رقم صادم

بعد فترة الأعياد والإجازات| جمال شعبان يكشف عن معدلات الجسم الصحي.. مفاجأة

تحذير عاجل من سبائك الذهب| غير مطابقة للمواصفات وممنوع بيعها | تفاصيل

فيديو

صفقة تبادلية.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع دبابة أفريقية مقابل ديانج| فيديو جراف

عمره 89.. مسن يتمتع بلياقة غير متوقعة.. شاهد

وفاة الشيخ عبد الله كامل .. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا «فيديوجراف»

يشبه السلحفاه.. طفل النينجا مولود بحالة جلدية نادرة| ما القصة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ