سعر حقيبة زوجة محمد رمضان يثير ضجة| رقم صادم

حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة له برفقة عائلته.
خطفت زوجة محمد رمضان الأنظار في الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت توب باللون الرمادي ونسفت معه جاكت و بنطلون باللون الأسود.
لفتت زوجة محمد رمضان الأنظار بحقيبة يد كبيرة الحجم من دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana، وقد بلغ سعر الحقيبة 1٬921 دولار أمريكي أي ما يقرب من 70 ألف جنيه مصري .
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة محمد رمضان على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.