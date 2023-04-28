سعر حقيبة زوجة محمد رمضان يثير ضجة| رقم صادم

حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة له برفقة عائلته.

خطفت زوجة محمد رمضان الأنظار في الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت توب باللون الرمادي ونسفت معه جاكت و بنطلون باللون الأسود.

لفتت زوجة محمد رمضان الأنظار بحقيبة يد كبيرة الحجم من دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana، وقد بلغ سعر الحقيبة 1٬921 دولار أمريكي أي ما يقرب من 70 ألف جنيه مصري .

سعر حقيبة زوجة محمد رمضان

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة محمد رمضان على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.