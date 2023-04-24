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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان أحمر… نادين نجيم تثير الجدل بإطلالة جريئة

نادين نجيم
نادين نجيم

حرصت الفنانة نادين نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدةمن أحدث ظهور لها.
 

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تألقت نادين نجيم في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأحمر المصنوع من القماش الستان الذيلا يحمل أي نقوشات أو تطريزات واتسم بشق كشف عن ساقيها.

أنتعلت نادين نجيم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي، تزينت بمجموعة من المجوهرات دات اللون الذهبي التي زادت من أناقتهاومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من التاحية الجمالية، أعتمدت نادين نجيم على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوانالمتناسقة مع لون بشرتها.

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