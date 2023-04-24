بفستان أحمر… نادين نجيم تثير الجدل بإطلالة جريئة

حرصت الفنانة نادين نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدةمن أحدث ظهور لها.



تألقت نادين نجيم في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأحمر المصنوع من القماش الستان الذيلا يحمل أي نقوشات أو تطريزات واتسم بشق كشف عن ساقيها.

أنتعلت نادين نجيم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي، تزينت بمجموعة من المجوهرات دات اللون الذهبي التي زادت من أناقتهاومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من التاحية الجمالية، أعتمدت نادين نجيم على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوانالمتناسقة مع لون بشرتها.