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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان مكشوف.. هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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وتألقت هيفاء وهبي، في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و فتحة من الجانب كشفت عن ساقيها، واتسم التصميم بالقماش اللامع بالكامل.

ارتدت هيفاء وهبي حذاء أنيق ذا كعب عالي، تزينت بمجموعة من المجوهرات اللافتة اللاتي زادت من أناقتها ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ورضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.

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