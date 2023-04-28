حصاد الزراعة.. بحث سبل التعاون المصري الأمريكي ومتابعة حصاد القمح

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٤٠ ، لأهم أنشطة الوزارة، في الفترة من ٢١ وحتى ٢٧ أبريل الجاري، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، اجتماعا مع طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون المصري الأمريكي، كما عقد أيضا اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات، لمتابعة العديد من الملفات المهمة والتي على رأسها متابعة حصاد القمح ومنع التعديات على الأراضي الزراعيه وتفعيل الزراعة التعاقدية في الذرة وفول والصويا والقوافل البيطرية والتحسين الوراثي.



تابع وزير الزراعة سير العمل بإدارات الوزارة المختلفة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كما تابع أيضا حصاد وتوريد محصول القمح، كما وجه الوزير، بإقامة معرض خير مزارعنا لأهالينا على هامش معرض زهور الربيع والمزمع انطلاقه منتصف مايو القادم في المتحف الزراعي بالدقي.

فيما أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف وفيديو استعرض خلاله أبرز انشطة وزارة الزراعة وقطاعاتها المختلفة ومديرياتها خلال أجازة عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء.

كما افتتح الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية موسم حصاد المحاصيل الشتوية بمحطة البحوث الزراعية بسخا في كفر الشيخ، كما واصلت معامل معهد صحة الحيوان العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث استقبلت عينات أغذية ذات الأصل الحيواني لفحصها، كذلك واصل المعمل المركزي للمبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية، العمل طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك بكافة أقسامه، حيث استقبل المعمل عينات المبيدات إلى جانب عينات الحاصلات الزراعية المختلفة وإجراء التحاليل وإصدار النتائج.



وبلغ إجمالي عدد الشهادات التي اصدرها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، خلال الإجازة حوالي ٥٥٠٠ شهادة، بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء، كما استقبل المعمل الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث تفقد المعامل التابعة للمعمل، وتفقد سير العمل خلال الاجازة، والتقى بالعاملين والباحثين بالاقسام المختلفة.



وأعلنت الإدارة المركزية لحماية الأراضي تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، كما واصل جهاز حماية الاراضي بالمحافظات ازالة التعديات على الاراضي الزراعية والتصدي لها، كما أكد الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى ان الادارة على مستوى كافة المحافظات تقوم بمتابعة حقول تقاوى المحاصيل الاستراتيجية لتقاوى الاكثار، حيث تم دراس حوالى 2320 فدان لاصناف القمح الاكثار المختلفة.

كما واصلت معامل مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس فحص عينات البطاطس التصدير والسوق المحلى، حيث يقوم الباحثون والفنييون بالمشروع بفحص العينات وسرعة استخراج النتائج لتسهيل إجراءات التصدير، كذلك أكد الدكتور احمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أن المحاصيل الشتوية القمح والبنجر والفول لم تتأثر بالافات المرضية والحشرية مشيرا إلى أنه على مدار الموسم كانت لجان المرور في حالة تواجد مع المزارعين للتعرف علي الإصابات ومكافحتها.



واجتمعت قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء في النوبارية لمنع التعديات على الأراضي الزراعية في محافظات البحيرة والمنوفية والإسكندرية ومطروح، فيما انطلت قافلة بيطرية مجانية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين علي الثروة الحيوانية ومديرية الطب البيطري بشمال سيناء لفحص و علاج الابل و الأغنام والماعز و الابقار لجميع المربيين، كما حصل معهد بحوث التناسليات الحيوانية على تجديد شهادة الإعتماد في مجال التدريب "الايزو" ISO 21001:2018 حيث يمتلك المعهد مركز تدريب معتمد يساهم في رفع المستوى العلمى والفنى للأطباء البيطريين العاملين داخل جمهورية مصر العربية والوافدين من الخارج و يعتبر تجديد هذا الاعتماد اعترافا من المجلس الوطني للاعتماد بجودة التدريب في المعهد من حيث المادة العلمية و التدريب العملي وكفاءة المحاضرين وكذلك توفر كافة الوسائل التعليمية الحديثة بالمعهد .