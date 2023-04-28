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رئيس التحرير
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برومودورو تكنيك.. طريقة لطلاب الثانوية العامة لتجديد النشاط بعد الإجازة| فيديو

خبير التنمية البشرية
خبير التنمية البشرية رأفت شحاتة

أكد الدكتوررأفت شحاتة خبير التنمية البشرية، أن أول ما يجب أن يفعله طالب الثانوية العامة لتجديد نشاطة مرة أخري بعد فترات الإجازة لتجنب حالات إكتئاب، هو أن يبدأ بمذاكرة المواد الخفيفة التى يحبها.


وأشار"شحاتة" خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دى إم سي" إلى تكنيك يسمي" برومودورو تكنيك" فهو تكنيك يحاول بقدر الإمكان أن يخفف من الضغط والحمولة على الإنسان فى إنجاز الأعمال وهو أن يعمل أو يذاكر لمدة 30 دقيقة ويتوقف عن المذاكرة أو العمل لمدة 5 دقائق، وأيضا كل ساعتين عمل أو مذاكرة مقابلها تلت ساعة راحة.

 

 

ونصح خبير التنمية البشرية طلاب الثانوية العامة، بعدم أخذ فترة الإجازة كلها بدون مذاكرة، فمن الممكن تقسيم الأيام للترفيه وأيام للمذاكرة، فمن المهم تنظيم الاعمال طوال فترة الإجازة خاصة لطلاب الثانوية العامة، فيجب تنظيم وقت الطالب ما بين أوقات الترفيه وأوقات للمذاكرة والاجتهاد، حتي لا ينسحب منه وقته بشكل سريع فى أيام الإجازات والأعياد.

 

 

 

طالب الثانوية العامة خبير التنمية البشرية حالات اكتئاب برومودورو أوقات الترفيه أيام الإجازات

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