الصلاة على النبي 100 مرة.. 39 فائدة لا تغفلها في آخر جمعة من أبريل

يكثر البحث عن فضل الصلاة على النبي 100 مرة يوم الجمعة، حيث سلط الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الضوء على فضل الصلاة على النبي 100 مرة يوم الجمعة.

الصلاة على النبي 100 مرة يوم الجمعة

وأشار الدكتور علي جمعة إلى قول الإمام علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه : “ مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِهِ مِنَ النُّورِ نُورٌ، يَقُولُ النَّاسُ: أَيُّ شَيْءٍ كَانَ يَعْمَلُ هَذَا ؟”

كما استدل بقول سلطان العلماء العز بن عبد السلام -رحمه الله- : "ليست صلاتنا على النبي ﷺ شفاعة منا له، فإن مثلنا لا يشفع لمثله، ولكن الله أمرنا بالمكافأة لمن أحسن إلينا وأنعم علينا، فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء، فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه؛ لتكون صلاتنا عليه مكافأة بإحسانه إلينا، وأفضاله علينا، إذ لا إحسان أفضل من إحسانه ﷺ، وفائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه دلالة ذلك على نضوج العقيدة، وخلوص النية، وإظهار المحبة والمداومة على الطاعة والاحترام".

وأشار إلى صيغة الصلاة على النبي، وهي: اللهم صلٍّ وسلم علي سيدنا محمد في الأولين ، وصلِّ وسلم على سيدنا محمد في الأخرين، وصل وسلم علي سيدنا محمد في كل وقت وحين، وعلى آله الأطهار، وأصحابه الأخيار، واتباعه بإحسان إلى يوم الدين، الله اغفر لنا ذنوبنا ، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار ، وارنا الحق حقا واهدنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وجنبنا اتباعه، واجعلنا هداة مهديين، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ، ولا يذل من واليت، اللهم صلٍّ وسلم وبارك علي سيدنا محمد وآله.

الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد .

فضل الصلاة على النبي

ذكر ابن القيم تسعا وثلاثين فائدة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه ( جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام ) : فإن من أحب شيئاً أكثر من ذكره، ومن علامة محبة النبي –صلى الله عليه وسلم- الإكثار من الصلاة عليه- صلى الله عليه وسلم-؛ لأن الصلاة والسلام عليه من أفضل القربات، ومن أجل الطاعات، قال الله –تعالى-: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} سورة الأحزاب (56)، ومعنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى، وكذلك: "الصلاة من الله رحمته ورضوانه، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره" .

قال ابن كثير رحمه الله: ( المقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه تصلي عليه الملائكة ثم أمر الله تعالى العالم السفلي بالصلاة والسلام عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعاً ) أ.هـ.

فوائد الصلاة على النبي

وللصلاة على النبي فوائد جليلة لا تحصى منها:

1_ امتثال أمر الله سبحانه وتعالي بالصلاة عليه.

2_ موافقة ملائكته فيها.

3_ موافقه سبحانه وتعالي في الصلاة عليه وان اختلفت الصلاتان

4_ حصول عشرة صلوات على المصلي عليه مرة.

5_ أنه يرفع عشر درجات.

6_ أنه يكتب له عشر حسنات.

7_ أنه يمحي عنه عشر سيئات.

8_ أنه يرجى اجابة دعائه اذا قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمامه.

9_ أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم.

10_ أنها سبب لغفران الذنوب.

11_ أنها سبب لكفاية الله العبد مأهمه.

12_ أنها سبب لقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامه.

13_ أنها تقوم مقام الصدقه لذي العسرة.

14_ أنها سبب لقضاء الحوائج.

15_ أنها سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته عليه.

16_ أنها زكاة للمصلي وطهارة له .

17_ أنها سبب لتبشير العبد بالجنه قبل موته.

18_ أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامه .

19_ أنها سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي عليه.

20_ أنها سبب لتذكر العبد مانسيه.

21_ أنها سبب لطيب المجلس وان لا يعود حسرة على اهله يوم القيامه.

22_ أنها سبب لنفي الفقر.

23_ أنها تنفي عن العبد اسم البخل اذا صلى عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم.

24_ أنها ترمي صاحبها على طريق الجنه.

25_ أنها تنجي من نتن المجلس الذي لايذكر فيها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

26_ أنها سبب لتمام الكلام الذي ابتدئ بحمدالله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم.

27_ أنها سبب لوفور نور العبد على الصراط.

28_ أنه يخرج بها العبد عن الجفاء.

29_ أنها سبب لإبقاء الله سبحانه وتعالي الثناء الحسن على المصلي عليه بين أهل السماء والارض.

30_ أنها سبب للبركة في ذات المصلي وعمله وعمره وأسباب مصالحه.

31_ أنها سبب لنيل رحمة الله له.

32_ أنها سبب لدوام محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها وذلك عقد عقود الايمان الذي لا يتم الا به.

33_ أنها سبب لمحبته صلى الله عليه وسلم للعبد.

34_ أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه.

35_ أنها سبب لعرض اسم المصلي عليه وذكره عنده وكفى بالعبد نبلا أن يذكر اسمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

36_ أنها سبب لتثبيت القدم على صراط والجواز عليه.

37_ أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أداء لأقل القليل من حقه.

38_ أنها متضمنة لذكر الله وشكره ومعرفه انعامه على عبيده بارساله.

39_ أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي الدعاء ولاريب ان الله تعالى يحب ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وأما صفة الصلاة التي نصلي بها على رسول الله فأي لفظ يحصل به الصلاة على رسول الله ما يكن فيه محذور شرعي، وأفضل صيغة للصلاة على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ما جاء في حديث كعب بن عجرة -رضي الله عنه- قال: قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم؟ قال: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد).وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم