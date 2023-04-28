المستشار الألماني يستقبل رئيس أوزبكستان الثلاثاء المقبل في برلين

يستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء المقبل، رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيايف، وذلك بمقر المستشارية الفيدرالية ببرلين.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية كريستيان هوفمان اليوم /الجمعة/ إن لقاء الزعيمين سيركز على القضايا الثنائية في مجالات السياسة والأمن، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالاقتصاد وسياسة الطاقة والمناخ.

من جهة أخرى، كشفت كريستيان هوفمان عن أن المستشار أولاف شولتس سيتوجه إلى إثيوبيا وكينيا في الفترة من 4 إلى 6 مايو المقبل.

وأضافت "أنه في أديس أبابا، سيلتقي المستشار شولتس مع رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقيه، حيث سيتم تبادل وجهات النظر حول دور الاتحاد الإفريقي في مجال حفظ السلام والتعاون في مجالات التجارة والأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ".

وتابعت: "كما سيلتقي المستشار شولتس مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس الإدارة المؤقتة لإقليم (تيغراي) غاتشو رضا، والرئيسة الإثيوبية سهلورق زودي".

وسيركز الاجتماع على استمرار عملية السلام وقضايا الأمن الإقليمي والدولي لا سيما الوضع في السودان.

وأشارت إلى أنه في يوم الجمعة 5 مايو المقبل، سيسافر المستشار شولتس إلى كينيا، ويلتقى بالرئيس الكيني وليام روتو.

وأفادت بأن ألمانيا وكينيا تعملان معًا بشكل وثيق في مجالات الأعمال التجارية وإنتاج الطاقة الخضراء، بالإضافة إلى ذلك تعد كينيا أيضًا شريكًا مهمًا في القضايا العالمية وقضايا الأمن.